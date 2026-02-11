人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が10日に自身のアメブロを更新。次男の目の定期検診へ行ったことを報告した。

この日、桃は「【眼瞼下垂症】目の検査結果におどろき…！」というタイトルでブログを更新し、次男の目の定期検診のために大学病院を訪れたことを報告。「なんと、待ち時間…3時間。長い、長すぎた…!!!」と待ち時間の長さに驚いた様子でつづった。

続けて、気になる検査結果については「視力は全く問題ない、それどころか、普通の3歳児よりも目がかなり良い方みたい」と予想以上の好結果であったことを説明。「左右左もほとんどないみたいだし、良かった良かった」と安堵した様子を見せた。

「生まれたばかりの時はどうなるかと思ったけど…」と過去の心配を振り返り「生活に支障はなさそうで、本当に良かった…」とコメント。