ミラノ・コルティナ冬季五輪は９日（日本時間１０日）、北海道江別市出身の二階堂蓮選手（２４）がスキージャンプ男子個人ノーマルヒルで、幕別町出身の高木美帆選手（３１）がスピードスケート女子１０００メートルでそれぞれ銅メダルを獲得した。

道産子で今大会初のメダリストとなった。

「ジャンプを始めたきっかけの人。父がいなかったらこの銅メダルもないと思う」。二階堂選手は試合直後、元ジャンパーの父・学さん（５９）に深く感謝した。競技面の支援だけでなく、直前に届けてもらったヘルメットにも、父との絆が秘められていた。

五輪の出場を目指していた昨年秋の海外遠征出発前、自分からはめったに連絡しない父に電話した。「父さん、小学生の時にヘルメットを塗装してくれた人に五輪用をお願いしたい」

小学２年の冬に競技を始めてしばらくした頃、父の地元の後輩である塗装業者に、特別にペイントしてもらったことがあった。赤と黒を基調に、炎のマークが入った自分だけの「オリジナル」。夢舞台には、あの頃と同じようにかっこいいデザインで出たかった。

過去に多くの五輪選手の用具を塗装してきた鷹栖町の風晴幹央さん（５６）に、疾走感をテーマに赤を基調にして、自身の干支（えと）にちなんだ蛇を入れてほしいと依頼した。ヘルメットには金色の「昇り龍ならぬ、昇り蛇」（風晴さん）が２頭描かれ、日本らしく桜の模様や金メダル獲得を願って金粉が入るなど趣向を凝らし、１月下旬に出来上がった。

風晴さんいわく、二階堂親子がかつてがむしゃらに特訓していた頃のヘルメットと偶然にも似た色合いとなったそうだ。「蓮、世界を狙おう。お前ならできる」。表彰式後に肩を寄せ合う２人の姿は今も、夢を誓い合った昔の日のままだ。（佐藤雄一）