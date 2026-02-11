芸能事務所ホリプロと「週刊プレイボーイ」（集英社）がタッグを組んで実施したオーディション「ニューヒロインPROJECT」のグランプリ発表会見が11日、都内で行われた。グランプリは高校3年生の清埜きり（17）で、3月2日発売の同誌で表紙と巻頭グラビアを飾る。清埜は「ここに立てているのはファンの皆さまの応援があってこそ。皆さまが“応援してよかった”と思えるような、世界一素敵な女優さんになりたい」と目を輝かせた。

既に表紙の撮影を終えており「外で撮るのは初めてだった。ポージングや表情が自然の光を浴びたときにどう見えるかを研究していった。それが思ったよりもできたので楽しかったです」とニッコリ。実際に撮影された写真が会場のモニターに映し出されると「120点です」とその仕上がりに満足げな表情を見せた。

小学校3年から6年まで学校の部活動で相撲に打ち込んだ。6年時には地元・愛媛の大会で準優勝するほどの実力だ。「『イッテQ』の温泉同好会で相撲をとるじゃないですか。誰にも負けない自身がある。ゆいPさんや（森三中）大島さんと相撲をとpってみたい。相手が強ければ強いほどやる気が湧くので」と不敵な笑み。写真撮影では報道陣のリクエストに応え、中腰で張り手のポーズを決めるなどサービス精神も十分。会見では今秋の写真集発売もサプライズ発表。将来性豊かな17歳の今後に注目だ。