お笑い芸人ゆりやんレトリィバァ（35）が、10日深夜放送のフジテレビ系「EXITV」に出演。ネットの批判でうまいこと言ってるつもりになっている人について語った。

「ネットで人を批判するとき、うまいこと言ってるつもりになっている人、全然うまいこと言えてないし、普通にしょうもない。『ゆりやん痩せたね、笑いも痩せたけど』」と、ゆりやんからのお便りが紹介された。

すると、ゆりやんは「めっちゃダイエットして痩せた時に、番組で『いやいや、そんな痩せた、痩せたって言うけれど。もともと不良だった人が更生してエライって言われるけど、不良にならない人の方がエライんですから。もともと太らない人の方がエライでしょ、自己管理出来てて』みたいなこと言われたことあって『ほっとけー』って言って、そこで終わったんですけど。それを引用して、同じように有識者みたいな感じでXとかに書いてる人とかもいて『なんなん、何？どこで輝きたいの？』と思って、ああいう人たちは」と語ると、笑いが起きた。

すると、EXITりんたろー。（39）が「俺も顔デカイとかを絡ませていじってくる人、Xとかで。もれなく面白くないね」と明かした。