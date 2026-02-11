公開中の映画『新解釈・幕末伝』に、龍馬の妻「おりょう」役で出演している広瀬アリス。全身タイツ姿になるなどエネルギッシュな演技で話題だ。さらに、2026年8月に藤原竜也と共演した連続ドラマ『全領域異常解決室』（フジテレビ系）が劇場映画として公開されることが決まり、今年も大忙しの日々が続いている。

「アリスさんへの出演依頼は増えています。その理由は、『演技の幅の広さ』です。近年の作品では連続テレビ小説『わろてんか』（NHK）やドラマ『なんで私が神説教』（日本テレビ系）で見せたコミカルな役から、ドラマ『マイ・セカンド・アオハル』（TBS系）でのアラサー大学生、さらには映画『地獄の花園』でのヤンキー役など、作品ごとに違った『広瀬アリス』を楽しませてくれます」（芸能記者）

そして、「広瀬人気」を支えるファンの存在も見逃せない。広瀬はSNSを通じたファンとの交流を大切にしていて、返信も頻繁に行うなど「距離の近さは芸能界随一」と言われている。

「その好例が、2025年5月のXにあります。アリスさんの公式Xにファンから《本人からリプか引用来たら広瀬アリス写真集、一番新しいやつ買うわ。グッズも買うわ》といった投稿がありました。

これにアリスさんは《グッズ無いから作るわ 変なのでいい？》とすぐに返信。

その後、《今パッと思いついたのこれ》として《広瀬の全身タイツの写真のキーホルダー》《完全にすっぴんで家で漫画読んでる時の写真が載ってるビールジョッキ（薄張りのグラスでも良いな…）》《広瀬の半目の顔のポーチ》《左手で書いた（実際右利き）平仮名のひろせありすって書いてあるミニトート》《広瀬とまにちゃん、むっぴ、どべちこの写真の下に“趣味自宅警備”って書いてあるコースター》など、およそ実現性はありませんが『思いつき』を書き込み、別投稿では《あと広瀬の短い小指だけが写っているステッカー》と笑いをとっていました」（同前）

この広瀬の反応にファンが歓喜したことは言うまでもないが、2月10日にはファンから届いた《広瀬アリスさん、僕、第一志望受かったよ》の投稿に、人差し指と小指を立てた「サイン」とともに《おめでと》のメッセージを送っている。

これに《ありがとうございます！！！！ 頑張ります》と喜びがあふれるメッセージを返したファン。このやりとりにX上ではファンから

《仕事で出世したらアリス様に祝ってもらお》

《アリスちゃんからおめでとう言ってもらえるなんていいな》

《大学うかるより 嬉しいやつ》

などの声が寄せられた。ファンには「神説教」ならぬ「神対応」をするようだ。