『略奪奪婚』“司”伊藤健太郎、医師からまさかの言葉 ネットもあ然「ダメージデカい」「うわぁ〜」
内田理央が主演を務め、伊藤健太郎と中村ゆりかが共演するドラマチューズ！『略奪奪婚』（テレビ東京）の第6話が10日深夜に放送され、医師から予想外の言葉を告げられた司（伊藤）の姿が描かれると、ネット上には「司みたいなタイプにとってダメージデカいな」「うわぁ〜来週どうなっちゃうの？」などの声が集まった。
【写真】えみる（中村ゆりか）がついに事務員・梅田（川島鈴遥）と接触
本作は、山田芽衣による同名コミックを実写ドラマ化した略奪＆復讐劇。長年の交際を経て結婚したものの子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に現れたのは、夫の子どもを身ごもった若い女だった…。嫉妬、承認欲求、自己肯定、勝ち負け…。問題だらけでコンプレックスを抱えた登場人物たちが、血と涙を流しながら見せる“幸せ探し”を活写する。
千春（内田）と司（伊藤）が別れる原因になったえみる（中村）の妊娠が、実は司の子どもではなかった可能性が浮上。千春は情報を持つえみるのセフレ海斗（ISSEI）に更なる証拠を集めるよう指示を出すが、逆に海斗に騙され暴漢に襲われてしまう。
一方、司と事務員・梅田（川島鈴遥）の浮気を怪しんだえみるはクリニックへ。そこでえみるは梅田と対峙し不敵な笑みを浮かべながら「お弁当…毎日、主人の分も作ってきてくれてるんですって？」と追い詰める。
そんな中、えみるに検査を受けるよう言われた司。検査を終えると医師から「あなたの睾丸内では精子が作られていません」と告げられる。司が想定外の言葉に、思わず「え…？」と聞き返すと、医師は続けて「無精子症の可能性があります」と伝えるのだった。
あ然とする司の表情が映し出されて第6話が幕を下ろすと、ネット上には「司に原因があったか…」「司みたいなタイプにとってダメージデカいな」「あ、えみるが妊娠したの自分の子じゃなかったってすぐ分かるやつか…」「絶望した司はどうするのかな？」「うわぁ〜来週どうなっちゃうの？」といった反響が寄せられていた。
