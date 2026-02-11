『再会』元人気子役、井上真央演じるヒロインの高校生役で登場 ネット歓喜「ほんと似てる」「3年ぶり2回目」
竹内涼真が主演を務め、井上真央がヒロインを演じるドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第5話が10日に放送され、万季子（井上）の高校時代を元人気子役が演じると、ネット上には「ほんと似てる」「3年ぶり2回目」「粋なキャスティング」といった声が集まった。
【写真】井上真央演じるヒロインの高校時代を演じた元人気子役
刑事の南良（江口のりこ）は、スーパー店長殺人事件当夜のアリバイが崩れた被害者の弟・佐久間直人（渡辺大知）を任意同行。犯人が直人だとすれば、23年前に同級生4人で埋めたタイムカプセルをいつ掘り起こし、凶器の拳銃を持ち出したのか。淳一（竹内）、万季子、圭介（瀬戸康史）は直人の無実を信じたい気持ちや23年前の秘密が暴かれるのではないかという不安が入り乱れ、動転する。
その矢先、直人が黙秘から一転、犯行を自供。一方、捜査から外された淳一は違反行為であることは承知の上で、留置中の直人と秘密裏に単独接触する。
第5話の後半では、万季子と直人の高校時代が描かれるという展開に。そんな回想シーンでは、大河ドラマ『おんな城主 直虎』（NHK総合）や連続テレビ小説『わろてんか』（NHK総合）などに出演した元子役の新井美羽が高校時代の万季子を熱演。ちなみに新井は、2023年1月期放送のドラマ『100万回 言えばよかった』（TBS系）でも井上扮するヒロインの中学生時代を演じていた。
高校時代の万季子を演じる新井が登場すると、ネット上には「ほんと似てる」「雰囲気も見た目も似てるんだよね〜」「新井美羽ちゃんが井上真央さんになるのめちゃくちゃ分かるな」などの反響が続出。さらに「3年ぶり2回目の井上真央の幼少期をやる新井美羽ちゃん」「真央ちゃんの子ども時代はこのドラマでも新井美羽ちゃんだ!!」「粋なキャスティング」といった投稿も相次いでいた。
