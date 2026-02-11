氷川きよし、“パンチ効いたメイク”＆ピンヒールでお忍び街ブラ「スタイル抜群」「びっくりー」
歌手の氷川きよしが1日にインスタグラムを更新。お忍びで街ブラを楽しむオフショットを披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】氷川きよし、“パンチ効いたメイク”＆ピンヒールのお忍びコーデ全身ショット
氷川が「昼公演後に舞台用のパンチ効いたメイクのまま錦糸町をぶらり」と投稿したのは公演の合間のオフショット。写真にはハット、ブルゾン、タイトなボトムスにピンヒールという装いで街ブラを楽しむ姿が収められている。
隠しきれない抜群のスタイルと舞台用メイクで街に佇む氷川の姿に、ファンからは「今日もスタイル抜群で素敵」「錦糸町駅前！！びっくりーすれ違いたかったなぁ」「パンチの効いたメイクカッコイイ」などの声が相次いでいる。
■氷川きよし（ひかわ きよし）
1977年9月6日生まれ。福岡県出身。2000年2月、日本コロムビア創立90周年記念アーティストとして「箱根八里の半次郎」で歌手デビュー。同年『NHK紅白歌合戦』に初出場。2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70ヶ所で140公演を成功させる。同年の大晦日に「きよしのズンドコ節」で第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール超×氷川きよし企画としてシングル「限界突破×サバイバー」をリリースし新境地を開拓。2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社「KIIZNA」を設立した。
引用：「氷川きよし」インスタグラム（@kiina_kiyoshi_hikawa）
【写真】氷川きよし、“パンチ効いたメイク”＆ピンヒールのお忍びコーデ全身ショット
氷川が「昼公演後に舞台用のパンチ効いたメイクのまま錦糸町をぶらり」と投稿したのは公演の合間のオフショット。写真にはハット、ブルゾン、タイトなボトムスにピンヒールという装いで街ブラを楽しむ姿が収められている。
隠しきれない抜群のスタイルと舞台用メイクで街に佇む氷川の姿に、ファンからは「今日もスタイル抜群で素敵」「錦糸町駅前！！びっくりーすれ違いたかったなぁ」「パンチの効いたメイクカッコイイ」などの声が相次いでいる。
1977年9月6日生まれ。福岡県出身。2000年2月、日本コロムビア創立90周年記念アーティストとして「箱根八里の半次郎」で歌手デビュー。同年『NHK紅白歌合戦』に初出場。2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70ヶ所で140公演を成功させる。同年の大晦日に「きよしのズンドコ節」で第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール超×氷川きよし企画としてシングル「限界突破×サバイバー」をリリースし新境地を開拓。2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社「KIIZNA」を設立した。
引用：「氷川きよし」インスタグラム（@kiina_kiyoshi_hikawa）