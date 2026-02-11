大手芸能事務所のホリプロと集英社「週刊プレイボーイ」合同の新オーディション「ニューヒロインＰＲＯＪＥＣＴ グラビアを超えて、その先へ」のグランプリ発表記者会見が１１日、都内で行われ、グランプリの清埜（せいの）きりさんが登場した。

清埜さんは愛媛県出身の高校３年生。書類選考、対面審査、週プレ誌面＆Ｗｅｂによる読者投票を経て、グランプリを受賞した。特典として、ホリプロとの専属契約、賞金１００万円が贈呈。さらに３月２日の「週プレ」で初表紙＆巻頭グラビアデビューすると発表された。宮古島で既に撮影が終了しており、出来栄えは「１２０点」と自信満々。「外で撮るのが初めてだったので、ポージングとか表情とか自然の光を浴びたときにどう見えるかを研究した。思ったようにできて、褒めてもらえてすごい楽しかった」と納得の表情を浮かべた。

イベント終盤には、デビュー最速の写真集発売がサプライズ発表。「グランプリって言われた時くらいびっくり。すごい楽しみです」と満面の笑みを見せた。発売日は後日発表される。

◆清埜きり（せいの・きり）２００８年３月１９日、愛媛県出身。特技は相撲とフラフープ。趣味は料理（食物調理検定１級）で得意料理はハンバーグとぶり大根。座右の銘「人生楽しんだもん勝ち！なるようになる！」。