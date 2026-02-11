ホリプロ×週プレのオーディショングランプリは清埜きりさん…愛媛県出身の高校３年生で特技は相撲！

大手芸能事務所のホリプロと集英社「週刊プレイボーイ」が、次世代スターを発掘する新オーディション「ニューヒロインＰＲＯＪＥＣＴ グラビアを超えて、その先へ」のグランプリ発表記者会見が１１日、都内で開催され、清埜（せいの）きりさん（１７歳）がグランプリに輝いた。

清埜さんは愛媛県出身の高校３年生。グランプリの知らせを聞いた時の心境を聞かれると「まさか自分がグランプリになると思っていなかった。頭が真っ白になったんですけど、すぐに嬉しい気持ちがこみ上げてきて、泣いてしまいました」と振り返った。

特技は、５歳年上の兄とのケンカをきっかけに小学校３年から習い始めた相撲。得意技は「押し出し」で、小学校６年時には地元・愛媛県の女子大会で準優勝した実力者でもある。「『イッテＱ』の温泉同好会で相撲を取るじゃないですか。私、誰にも負ける気しないので、生かしたい」と笑みを浮かべた。

女優を目指していたが、夢を諦めて専門学校の道も考えていた。そんな中、オーディションを受け、夢へのチャンスをつかんだ。今後の活動については、「グラビアをはじめ、モデルとか、映画とかでも活躍したい」と幅広いジャンルでの活躍をねらう。大きな目標は「朝ドラのヒロイン」と力強く宣言し、飛躍を誓った。

同オーディションには、１５歳（高校生以上）から３０歳まで幅広い世代の女性がエントリー。事務所所属歴がある女性も対象で、書類選考、対面審査、週プレ誌面＆Ｗｅｂによる読者投票を経て、グランプリが決定した。

◆清埜きり（せいの・きり）２００８年３月１９日、愛媛県出身。特技は相撲とフラフープ。趣味は料理（食物調理検定１級）で得意料理はハンバーグとぶり大根。座右の銘「人生楽しんだもん勝ち！なるようになる！」。