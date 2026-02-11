TOOBOE、アルバム『EVER GREEN』本日リリース。ワンマンツアーの”裏ファイナル”開催決定も
TOOBOEが、メジャー2ndアルバム『EVER GREEN』を本日リリースした。
OpeningとEndingのSEを含む全20曲を収録の本アルバムは、TVアニメ『勇者のクズ』第1クールオープニングテーマ「GUN POWDER」、TVアニメ「光が死んだ夏」のエンディング主題歌「あなたはかいぶつ」、MBSドラマ特区「愛人転生 ―サレ妻は死んだ後に復讐する―」ED主題歌「きれぇごと」などを収録している。“常緑”を意味するタイトルを冠し、時代を超えて色あせない名曲揃いの一枚になったという。
さらに、4月に開催する全国ツアー＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線（フリガナ：ひきがねはしせん）〜＞の“裏ファイナル”を5月17日に東京・渋谷Veats Shibuyaにて実施することも決定した。『EVER GREEN』のCDに封入されているチラシに記載のシリアルコードでチケット先行購入権の抽選に応募できる。
なお、全国ツアー＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線〜＞の本編のチケットも発売中だ。2月23日23時59分までぴあ独占先行を受付している。
■メジャー2ndアルバム『EVER GREEN』
2026年2月11日（水）リリース
配信：https://TOOBOE.lnk.to/EVERGREEN_DG
CD購入：https://TOOBOE.lnk.to/EVERGREEN
▼完全生産限定盤（CD＋BD＋ぬいぐるみ）：9,600円（税込）
SRCL-13556〜13558
※TOOBOE書き下ろしジャケット
※スペシャルボックス仕様
※グッズとしてTOOBOEデザインのオリジナルキャラクター“ダメヒマワリ”ぬいぐるみ付属
▼通常盤（CD only）：3,300円（税込）
SRCL-13559
▼TOOBOE「EVER GREEN」応募抽選キャンペーン詳細
https://www.sonymusic.co.jp/artist/tooboe/info/580960
A賞：TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線〜“裏ファイナル”チケット先行購入権（先行チケット限定特典：バックステージパス レプリカ付）
B賞：TOOBOE「EVER GREEN」B2サイズポスター
▼CD収録曲
01.Opening
02.epsilon
03.GUN POWDER
04.きれぇごと
05.痛いの痛いの飛んでいけ
06.ここが地獄じゃあるまいし
07.jewel feat. 紫 今
08.あなたはかいぶつ
09.残陽
10.初恋
11.抜殻
12.光
13.追憶
14.優しい瞳
15.世界の終わり
16.コラージュ
17.真っ白
18.素晴らしき世界
19.Nýx
20.Ending
▼Blu-ray収録曲 ※完全生産限定盤のみ付属
TOOBOE×gurasanpark SPECIAL LIVE
01.抜殻
02.痛いの痛いの⾶んでいけ
03.ダーウィン
04.Nýx
05.ブルーマンデー
06.心臓
07.優しい瞳
08.あなたはかいぶつ
TOOBOE×gurasanpark SPECIAL TALK
▼先行配信「GUN POWDER」
2026年1月11日（日）リリース
配信：https://TOOBOE.lnk.to/GUNPOWDER
■＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線〜＞
愛知公演：2026年4月11日（土）＠Electric Lady Land
open 16:15 / start 17:00
大阪公演：2026年4月12日（日）＠BIGCAT
open 16:15 / start 17:00
福岡公演：2026年4月17日（金）＠DRUM Be-1
open 18:00 / start 18:30
東京公演：2026年4月24日（金）Zepp DiverCity
open 18:00 / start 19:00
▼【愛知・大阪・福岡公演】料金
スタンディング \5,800（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）
▼【東京公演】料金
1階スタンディング \5,800（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）
2階指定席 \6,300（税込・入場時別途ドリンク代）
ぴあ独占先行：https://w.pia.jp/t/tooboe/
2月11日（水・祝）12:00〜2月23日（月・祝）23:59
◾️＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線〜裏ファイナル＞
日程：2026年5月17日（日）
場所：東京・渋谷Veats Shibuya（https://veats.jp/
時間：OPEN 17:15 / START 18:00
チケット：5,000円(TAX IN、ドリンク代別)
※購入制限：おひとり2枚まで
※「お取引が限度額に達している」「本日現在有効期限切れカードとなっている」などで抽選後にクレジットカードのオーソリエラーが発生した際、期限までにオーソリエラーが解消されない場合は全ての当選権利(お支払い済みの商品を含む)を無効とさせていただきますのでご注意ください。
