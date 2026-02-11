TOOBOEが、メジャー2ndアルバム『EVER GREEN』を本日リリースした。



OpeningとEndingのSEを含む全20曲を収録の本アルバムは、TVアニメ『勇者のクズ』第1クールオープニングテーマ「GUN POWDER」、TVアニメ「光が死んだ夏」のエンディング主題歌「あなたはかいぶつ」、MBSドラマ特区「愛人転生 ―サレ妻は死んだ後に復讐する―」ED主題歌「きれぇごと」などを収録している。“常緑”を意味するタイトルを冠し、時代を超えて色あせない名曲揃いの一枚になったという。

ジャケット写真

さらに、4月に開催する全国ツアー＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線（フリガナ：ひきがねはしせん）〜＞の“裏ファイナル”を5月17日に東京・渋谷Veats Shibuyaにて実施することも決定した。『EVER GREEN』のCDに封入されているチラシに記載のシリアルコードでチケット先行購入権の抽選に応募できる。



なお、全国ツアー＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線〜＞の本編のチケットも発売中だ。2月23日23時59分までぴあ独占先行を受付している。

■メジャー2ndアルバム『EVER GREEN』 2026年2月11日（水）リリース

配信：https://TOOBOE.lnk.to/EVERGREEN_DG

CD購入：https://TOOBOE.lnk.to/EVERGREEN ▼完全生産限定盤（CD＋BD＋ぬいぐるみ）：9,600円（税込）

SRCL-13556〜13558

※TOOBOE書き下ろしジャケット

※スペシャルボックス仕様

※グッズとしてTOOBOEデザインのオリジナルキャラクター“ダメヒマワリ”ぬいぐるみ付属

▼通常盤（CD only）：3,300円（税込）

SRCL-13559 ▼TOOBOE「EVER GREEN」応募抽選キャンペーン詳細

https://www.sonymusic.co.jp/artist/tooboe/info/580960

A賞：TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線〜“裏ファイナル”チケット先行購入権（先行チケット限定特典：バックステージパス レプリカ付）

B賞：TOOBOE「EVER GREEN」B2サイズポスター ▼CD収録曲

01.Opening

02.epsilon

03.GUN POWDER

04.きれぇごと

05.痛いの痛いの飛んでいけ

06.ここが地獄じゃあるまいし

07.jewel feat. 紫 今

08.あなたはかいぶつ

09.残陽

10.初恋

11.抜殻

12.光

13.追憶

14.優しい瞳

15.世界の終わり

16.コラージュ

17.真っ白

18.素晴らしき世界

19.Nýx

20.Ending ▼Blu-ray収録曲 ※完全生産限定盤のみ付属

TOOBOE×gurasanpark SPECIAL LIVE

01.抜殻

02.痛いの痛いの⾶んでいけ

03.ダーウィン

04.Nýx

05.ブルーマンデー

06.心臓

07.優しい瞳

08.あなたはかいぶつ

TOOBOE×gurasanpark SPECIAL TALK ▼先行配信「GUN POWDER」

2026年1月11日（日）リリース

配信：https://TOOBOE.lnk.to/GUNPOWDER

■＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線〜＞ 愛知公演：2026年4月11日（土）＠Electric Lady Land

open 16:15 / start 17:00

大阪公演：2026年4月12日（日）＠BIGCAT

open 16:15 / start 17:00

福岡公演：2026年4月17日（金）＠DRUM Be-1

open 18:00 / start 18:30

東京公演：2026年4月24日（金）Zepp DiverCity

open 18:00 / start 19:00 ▼【愛知・大阪・福岡公演】料金

スタンディング \5,800（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）

▼【東京公演】料金

1階スタンディング \5,800（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）

2階指定席 \6,300（税込・入場時別途ドリンク代） ぴあ独占先行：https://w.pia.jp/t/tooboe/

2月11日（水・祝）12:00〜2月23日（月・祝）23:59

◾️＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線〜裏ファイナル＞ 日程：2026年5月17日（日）

場所：東京・渋谷Veats Shibuya（https://veats.jp/

時間：OPEN 17:15 / START 18:00

チケット：5,000円(TAX IN、ドリンク代別)

※購入制限：おひとり2枚まで

※「お取引が限度額に達している」「本日現在有効期限切れカードとなっている」などで抽選後にクレジットカードのオーソリエラーが発生した際、期限までにオーソリエラーが解消されない場合は全ての当選権利(お支払い済みの商品を含む)を無効とさせていただきますのでご注意ください。