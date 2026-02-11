ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。22年北京五輪銀メダリストの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は103.07点で2位発進した。父の正和コーチ、元世界女王でコーチのカロリーナ・コストナーさんの着ていた服装に注目が集まっている。

日本とイタリアを掛け合わせていた。

2人は日本チームのジャケットの下に、ホワイトのインナーを着用。インナー襟元には3本のラインがデザインされていた。それは緑、白、赤のトリコローレ。まさに日本と開催国イタリアを融合させた服装だった。

これに気が付いたネット上の視聴者からは「コストナーと正和先生が日本のジャケットに、首の部分がイタリアカラーのインナーをチョイスしたの、すごく素敵だ」「鍵山くんのお父さんとコストナー同じインナー着てるね。襟のラインがイタリアカラーだ！」「鍵山チーム、インナーの襟がイタリアで素敵や」「なんでイタリアカラーなんだろう…と思ってたけど…もしかして…イタリアで開催してる大会だからか？？ パパちも着てた！！」など驚きの声が書き込まれた。

フリーは13日（日本時間14日）に行われる。



（THE ANSWER編集部）