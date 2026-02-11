ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われ、世界選手権連覇中のイリア・マリニン（米国）が108.16点をマークして堂々の首位発進を決めた。金メダル最有力候補の演技とともに、日本のファンの注目を集めたのが着用した衣装。ネット上では、日本人アーティストの名前も飛び交うなど話題となっている。

28番滑走でリンクに登場したマリニンは、観衆の視線を釘付けにした。大技の4回転アクセルこそ回避したものの、冒頭の4回転フリップや後半の4回転ルッツも鮮やかに成功。ステップでも魅了し、バックフリップも見せるなど大歓声を浴び、108.16点をマークして首位に立った。

貫禄を見せた21歳のスケーターが、演技とともに注目を集めたのが着用した衣装だ。上半身はベージュをベースに、胸元で黒の革製のようなベルトがクロスするデザイン。腕や脚にも同じようなベルトがいくつも巻かれている。

この衣装にネット上の日本のファンも反応。「素敵な衣装」「独特すぎる」「半透明の衣装が今の流行り？」といった声のほか、「ちょっとTMレボリューションぽくない？」「マリニンの衣装は西川貴教みがある」「T.M.Revolutionみたいな衣装」と日本人アーティストの名前を引き合いに、独創性に魅了されるコメントも目立っていた。



（THE ANSWER編集部）