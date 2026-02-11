韓国、2月上旬の輸出44．4％増…半導体137％増、6億ドルの貿易黒字
今月1〜10日の韓国の輸出が前年同期比で40％以上も増えた。人工知能（AI）の需要拡大による半導体の輸出急増が全体の流れを主導した。
関税庁が11日に発表した資料によると、2月1〜10日の輸出額は214億ドルと、前年比44．4％増えた。操業日数を考慮した一日平均輸出額は28億5000万ドルで34．8％増だった。この期間の操業日数は7．5日と、同比で0．5日多かった。
品目別には半導体の輸出が137．6％増え、全体の輸出増加を牽引した。全体輸出のうち半導体が占める比率は31．5％と、同比で12．3ポイント増えた。石油製品（40．1％）、無線通信機器（27．9％）も増加傾向だった。半面、乗用車の輸出は2．6％減、船舶は29．0％減だった。
主要輸出対象国別には中国（54．1％）、米国（38．5％）、ベトナム（38．1％）、欧州連合（12．2％）、台湾（101．4％）などほとんどの地域で増加した。特に米国の場合は一日平均基準で29．3％増えた。
同じ期間、輸入は21．1％増の207億ドルだった。半導体（32．2％）、半導体製造装備（69．1％）の輸入が拡大した半面、原油（−19．7％）、ガス（−2．2％）は減少した。これを受け、原油・ガス・石炭などエネルギー輸入額は11．9％減少した。
国別には中国（65．5％）、欧州連合（39．4％）、米国（4．0％）、日本（0．5％）などからの輸入が増え、サウジアラビア（−30．3％）などは減少した。
輸出が輸入を上回り、貿易収支は6億ドルの黒字となった。