お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）が11日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの藤本美貴（40）、3人の子供達とユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を訪れたことを明かし、家族ショットを披露した。

「USJ 最高でした」と書き出すと、園内での自身と藤本、13歳の長男、10歳の長女、6歳次女との家族ショットをアップ。「マリオに乗ると感動して毎回泣いてしまう ヨッシーに乗ると感動して毎回ハゲてしまう ミニオンは可愛いしライドもミッションも超楽しい 初めてドンキーコング乗ったけど最高でした ザフライングダイナソーってこんな怖かったっけ？」と感想を記した。

「息子のリクエストでモンハンのご飯、美味しかった ギャビーでテンション上がる次女 他にもアトラクションも乗って ターキーもチュロスも食べた USJはいつ行っても裏切らない」とも振り返った。

庄司の投稿に、フォロワーからは「楽しそうですね！みきてぃさん美人すぎです」「家族みんなで楽しい時間 庄司さん幸せ満喫中」「本当に最高のご夫婦であり、最高の家族だと思います」といった反響が寄せられている。