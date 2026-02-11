スポニチ

　お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）が11日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの藤本美貴（40）、3人の子供達とユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を訪れたことを明かし、家族ショットを披露した。

　「USJ　最高でした」と書き出すと、園内での自身と藤本、13歳の長男、10歳の長女、6歳次女との家族ショットをアップ。「マリオに乗ると感動して毎回泣いてしまう　ヨッシーに乗ると感動して毎回ハゲてしまう　ミニオンは可愛いしライドもミッションも超楽しい　初めてドンキーコング乗ったけど最高でした　ザフライングダイナソーってこんな怖かったっけ？」と感想を記した。

　「息子のリクエストでモンハンのご飯、美味しかった　ギャビーでテンション上がる次女　他にもアトラクションも乗って　ターキーもチュロスも食べた　USJはいつ行っても裏切らない」とも振り返った。

　庄司の投稿に、フォロワーからは「楽しそうですね！みきてぃさん美人すぎです」「家族みんなで楽しい時間　庄司さん幸せ満喫中」「本当に最高のご夫婦であり、最高の家族だと思います」といった反響が寄せられている。