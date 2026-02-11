パリSGに０−５大敗→選手の態度に不満？ マルセイユのデ・ゼルビ監督が双方合意のもと契約解除
マルセイユは現地２月11日、ロベルト・デ・ゼルビ監督と双方合意のもと、契約を解除すると発表した。
かつてブライトンで三笘薫も指導した46歳のイタリア人は、2024年の夏にマルセイユへ赴く。就任１年目にリーグ・アンで２位に導き、チャンピオンズリーグ（CL）の出場権をもたらす。２年目の今季、チームはここまでリーグ戦で12勝３分け６敗の４位と上位をキープ。だが、CLはリーグフェーズ敗退が決定し、さらに９日に行なわれたリーグ戦ではパリ・サンジェルマンに０−５で敗れていた。
フランスメディア『RMC Sports』によれば、デ・ゼルビ監督はそのパリSG戦の屈辱的な結果に加え、試合後の選手たちの態度に不満を抱いていたという。本当に自分は必要とされているのだろうか――クラブ幹部とも話し合ったようだが、現状に心を痛めていたデ・ゼルビ監督は、もはや職務を続けるだけの気力を失っていたと報じられている。
マルセイユはクラブの公式サイトで「経営陣（オーナー、会長、サッカー部門責任者、監督）による協議の結果、トップチームの指揮官交代が決定された。これはクラブの利益を考慮した慎重な検討を経て、下された困難な共同決定であり、シーズン終盤のスポーツ面での課題に対応するための措置である」と説明した。
なお、『RMC Sports』によると、14日のストラスブール戦は暫定体制で挑む見込みで、ジャック・アバルドナド（アシスタントコーチ）、あるいはリザーブチームのロマン・フェリエ監督が臨時指揮官の候補に挙がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「出場できる」日本サッカー界に朗報！森保ジャパン主力が２か月ぶりに戦線復帰へ！指揮官起用を示唆
かつてブライトンで三笘薫も指導した46歳のイタリア人は、2024年の夏にマルセイユへ赴く。就任１年目にリーグ・アンで２位に導き、チャンピオンズリーグ（CL）の出場権をもたらす。２年目の今季、チームはここまでリーグ戦で12勝３分け６敗の４位と上位をキープ。だが、CLはリーグフェーズ敗退が決定し、さらに９日に行なわれたリーグ戦ではパリ・サンジェルマンに０−５で敗れていた。
フランスメディア『RMC Sports』によれば、デ・ゼルビ監督はそのパリSG戦の屈辱的な結果に加え、試合後の選手たちの態度に不満を抱いていたという。本当に自分は必要とされているのだろうか――クラブ幹部とも話し合ったようだが、現状に心を痛めていたデ・ゼルビ監督は、もはや職務を続けるだけの気力を失っていたと報じられている。
なお、『RMC Sports』によると、14日のストラスブール戦は暫定体制で挑む見込みで、ジャック・アバルドナド（アシスタントコーチ）、あるいはリザーブチームのロマン・フェリエ監督が臨時指揮官の候補に挙がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「出場できる」日本サッカー界に朗報！森保ジャパン主力が２か月ぶりに戦線復帰へ！指揮官起用を示唆