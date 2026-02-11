「なんでっっっ？？！！！」キンタロー。、次女との衝撃エピソードに「大物になりますなw」の声！
お笑い芸人のキンタロー。さんは2月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。次女との衝撃エピソードを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】キンタロー。、次女との衝撃エピソードに反響！
「そのひんやりしたおててに顔を委ねていた 小さなおてて…愛おしい存在…小さいながらにも私の体調を気遣ってくれる美しい天使」と感動をつづったかと思いきや、「と次の瞬間突然『ブッ!!︎!!︎』 江戸時代 武士が剣を酒で消毒するばりの唾を顔面に吹きかけられた え？なんでっっっ？？！！！武士の生まれ変わりなの？消毒してくれたの？」と衝撃的な展開をユーモアたっぷりにつづっています。驚きながらも思わずくすっと笑ってしまうエピソードです。
この投稿にファンからは、「体調は大丈夫ですか？最後の次女ちゃんの行動に大物になる！と、確信しました（笑）」「きっとおまじない」「大物になりますなw」「どんな意味があったんでしょう？お大事になさってくださいね」「武士の例えでめっちゃ想像しやすいです」「子どもは天使であると同時に無邪鬼ですからね」「天使からの 天使の息吹 優しい笑顔が目に浮かびます」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】キンタロー。、次女との衝撃エピソードに反響！
「どんな意味があったんでしょう？」キンタロー。さんは「ちょっと体調が悪かった 次女が心配そうに『大丈夫？』と言いながら横になる私のほっぺたを優しく包み込んだ」とつづり、次女とのエピソードを投稿しました。
「そのひんやりしたおててに顔を委ねていた 小さなおてて…愛おしい存在…小さいながらにも私の体調を気遣ってくれる美しい天使」と感動をつづったかと思いきや、「と次の瞬間突然『ブッ!!︎!!︎』 江戸時代 武士が剣を酒で消毒するばりの唾を顔面に吹きかけられた え？なんでっっっ？？！！！武士の生まれ変わりなの？消毒してくれたの？」と衝撃的な展開をユーモアたっぷりにつづっています。驚きながらも思わずくすっと笑ってしまうエピソードです。
「プチ不運な人（私）あるある」キンタロー。さんは2月2日の投稿で、「プチ不運な人（私）あるある」とつづり、自身の不運エピソードを披露。コメントでは、「プチ不運で時間調整することによりデカいガチ不運を避けているのかも」「電車の改札と銭湯のロッカーのくだりはめちゃくちゃ分かる あれ、なんなんだろう…」「キンタロー。さんにいいことが起こるよう願っています」との声が寄せられています。今後のキンタロー。さんの投稿も楽しみですね！
(文:古原 美咲)