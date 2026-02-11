体調不良により活動休止していたHKT48の渕上舞（29）が11日、約9カ月ぶりに活動再開することが分かった。グループ公式サイトで発表された。

サイトでは「体調不良のため、活動を休止しておりました渕上舞ですが、本日より順次活動を再開させていただくこととなりました」と報告。

「休止しておりましたHKT48 MailおよびHKT48 chatは2026年2月12日(木)17:00より配信を再開いたします。つきましては、2026年2月12日(木)12:00より登録受付を開始いたしますので、希望されるお客様はメンバー登録をお願いいたします」とつづった。

また「劇場盤イベントおよび2024年生誕祭の振替対応につきましては、後日ご案内させていただきます」とした上で「今後とも渕上舞への応援をよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

渕上は1996年9月21日生まれ、福岡県出身。2012年にHKT48の2期生オーディションに合格した。2022年7月、23年1月にも体調不良のため活動休止を発表しており、25年5月21日に3度目の休止。ファンからは「理しないで」「いつでも待っています！それまでゆっくり休んでね」「焦らずにね」などの心配の声が寄せられていた。