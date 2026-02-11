元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が11日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」に生出演し、高市早苗首相（自民党総裁）への期待を語った。

8日に投開票された衆院選で、公示前198議席だった自民は、単独で3分の2を超える316議席（315＋追加公認1）を獲得する大勝を収めた。

「高市早苗でよいのか」と、首相としての進退を懸けて有権者に迫り、得た圧倒的な議席。議院内閣制を飛び越えるかのような手法について、橋下氏は「理屈的には今回の解散は、邪道は邪道」と評した。

それでも、「多くの国民から票を得たリーダーじゃないと、課題山積の日本の政治を前に進めることはできない」と指摘。「大きな力を得ましたから」とし、高市氏には政治を進める強い責任が生じることを求めた。

「何でもかんでも独断でやってはダメですよ」とクギを刺しつつ、憲法改正にも言及した。「防衛なんかでも、ずっと戦後憲法9条のもと、専守防衛で、日本の国だけで防衛するみたいな話になっているけど、無理なんですよ。チームでやらなければいけない。集団的自衛権ですよ。ずっと戦後、違憲、違憲、違憲となっていたけど、どう考えたってチームでやらないと、中国と対峙できない」。現状の国際情勢と日本の防衛力を説明しつつ、「憲法違反だと学者が山ほど言ってきますけど、この多くの民意を受けて、高市さんはこれまでの日本の政治を大きく転換して、前に進めていってもらいたい」と期待を寄せた。