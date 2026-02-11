お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が10日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・09）に出演。お笑い番組での収録の裏話を披露した。

昨年末に、正月特番を収録していた時のこと。芸人が多数出演する番組で、ジュニアは「ヤーレンズがめちゃくちゃウケてた」と振り返った。

しかしネタ中、センターマイクの高さが勝手に下がるというトラブルが発生した。観客も気になっている様子だったため、空気を読んだ「ヤーレンズ」はそれをイジって笑いに変え、「爆笑につぐ爆笑」で出番を終えた。

その後、ジュニアが収録を終えて帰ろうとすると、スタジオの隅にはなぜか帰ったはずの「ヤーレンズ」の姿が。「まさか」と声を掛けると、2人は「言われました」と告白。マイクのトラブルがあったため、同じ観客と同じネタで撮り直すことになったという。

その状況にジュニアは「いやいやいや…めちゃくちゃウケてたし、それは向こうのミス」とあ然。「局のミスを流したくないっていうだけ。ネタ番組で、こんなに芸人のネタに対して愛がないのはさすがにアカンと思って、俺の番組じゃないから、“ボスに言ってもらえ”って」と動こうとした。

するとそこに居合わせた「ウッチャンナンチャン」の南原清隆が「いいよいいよ、そんなの、俺言うよ」と買って出たが、南原は自身のマネジャーに伝えていた。そのためジュニアは「ちゃんと（番組側にまで）伝わったかな」と一抹の不安を抱いていた。

そして「もし撮り直しのやつが流れたら、あんなに大好きなフジテレビが嫌になる」とオンエアを気にしていたが、正月休み明けに「ヤーレンズ、マイクのトラブル、アドリブで爆笑かっさらう」と伝えるネットニュースを目にしたといい、「“やったー！そのまま流してくれた！”ってめちゃくちゃうれしかってん」と打ち明けた。

ジュニアは「いや良かったわ〜、もし取り直してたら今までのような気持ちで（番組に）出られへんなって思っててん」と吐露。話を聞いていたお笑いタレント・ケンドーコバヤシは「いやそれはもうジュニアさん、俺が入ります」と“代役”に立候補。「ジュニアさんにそんな思いをさせられへん」と笑いを誘っていた。