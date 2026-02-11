HKT48渕上舞、活動再開を発表 体調不良で昨年5月よりSNS更新など“すべて”休止していた
アイドルグループ・HKT48の渕上舞（29）が、きょうより順次活動を再開する。同グループが公式サイトで11日、発表した。
【写真】HKT48の渕上舞（右）
発表で「渕上舞 活動再開のお知らせ」と題し、「体調不良のため、活動を休止しておりました渕上舞ですが、本日より順次活動を再開させていただくこととなりました」と報告した。
続けて「休止しておりましたHKT48 MailおよびHKT48 chatは2026年2月12日(木)17:00より配信を再開いたします」と伝え、登録受付の開始を伝えた。
劇場盤イベントおよび2024年生誕祭の振替対応については、後日案内すると説明。「今後とも渕上舞への応援をよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
渕上は昨年5月21日、体調不良により、すべての活動を休止して休養することを発表。同グループのサービスやSNSなどの更新も休止すると伝えていた。
1996年9月21日生まれ、福岡県出身。アイドルグループ・HKT48のメンバーで、第2期生。愛称は“まいちゃん”。2013年3月、HKT48のデビューシングル「スキ！スキ！スキップ！」で初選抜入りを果たした。
