２０２２年２月に乃木坂４６を卒業し、芸能界からも引退した１期生の星野みなみ（２８）が、２８歳の誕生日である２月６日にインスタグラムを開設したことが１１日、分かった。ネット上ではなりすましを疑う声も多いが、取材によれば星野本人だという。

星野は、プロフィル欄に「Ｉｎｓｔａｇｒａｍ始めました」と記載。初投稿で笑顔を浮かべたモノクロの近影をアップしている。なお、１１日現在で約１３万人のフォロワーを獲得し、初投稿には６万件の「いいね」と１４００件以上のコメントが殺到。グループ時代の同期である和田まあやは「きたきた 待ってたよ おめでとう」と、ハートの絵文字を添えて喜べば、同じく同期の樋口日奈も「やったぁー！ついに」と歓喜している。

星野は２０１１年、中学２年生の時に乃木坂４６の１期生として加入。デビューシングル「ぐるぐるカーテン」ではフロントメンバーを務めるなど、グループ初期に生駒里奈、生田絵梨花とともに愛称「生生星（いくいほし）」の愛称で親しまれた。その後も、卒業までほとんど全てのシングルで選抜メンバー入りするなど、２２年の卒業まで人気メンバーとして活躍した。