¡Ú¥Î¥¢¡ÛÆâÆ£Å¯Ìé¡õ£Â£Õ£Ó£È£É¤¬£Ë£Å£Î£Ô£Á¡õ£È£Á£Ù£Á£Ô£Á²¼¤·¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ£Ö£±¡Ö²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×
¡¡¥Î¥¢£±£±Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£Ô£Ê¡Ë¡×¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£³¡Ë¡¢£Â£Õ£Ó£È£É¡Ê£´£²¡ËÁÈ¤¬£Ë£Å£Î£Ô£Á¡Ê£´£´¡Ë¡¢£È£Á£Ù£Á£Ô£Á¡Ê£³£¸¡ËÁÈ¤ò²¼¤·£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤Î½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÆ£¤È£Â£Õ£Ó£È£É¤Ï¡¢£±·î£±Æü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç´ÝÆ£ÀµÆ»¡õ·ý²¦¤òÇË¤ê²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡££Ö£±Àï¤Ç¤ÏÆâÆ£¤¬¿·ÆüËÜ»þÂå¤«¤é°ø±ï¿¼¤¤£Ë£Å£Î£Ô£Á¤È¤½¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦£È£Á£Ù£Á£Ô£Á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆâÆ£¤¬£Ë£Å£Î£Ô£Á¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡ÖÆâÆ£¡×¥³¡¼¥ëÈ¯À¸¡££Ë£Å£Î£Ô£Á¤«¤é¼«¤é¤ä£Â£Õ£Ó£È£É¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤Þ¤Í¤¿¥Ý¡¼¥º¤ÇÄ©È¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¨¥ë¥Ü¡¼¤òÏ¢ÂÇ¤·¤Æ¤«¤éÂÃ¤ò¤Ï¤¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Î³ê¤ê¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë»ÅÁð¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É´·¤ì¤Ê¤¤¥Î¥¢¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÅÙÊø¤ì¤¿¥¹¥¤¥ó¥°£Ä£Ä£Ô¤ò²þ¤á¤Æ·è¤á¤ë¤Ê¤É°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·£Ë£Å£Î£Ô£Á¤ËµÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤ÇÊá¤Þ¤ë¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ê¤«¹¥µ¡¤òºî¤ì¤º¤Ë½ªÈ×¡¢£Â£Õ£Ó£È£É¤¬¤Ä¤«¤Þ¤êÏ¢·¸¹¶·â¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë£´£°£³¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥ê¥ó¥°²¼¤«¤éÆâÆ£¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÂ¤ò°ú¤¤¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÁË»ß¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤ÇÌµË¡¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥ó¥°¤ËºòÇ¯£¹·î¤Ë£Ì£Ô£ÊÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬ÍðÆþ¡££È£Á£Ù£Á£Ô£Á¤Ë¹ë²÷¤Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥«¥Ã¥¿¡¼¤ò·è¤á¤Æ¤«¤é¾ì³°¤ÎÅ¨·³¤Ë¥È¥Ú¥³¥ó¥Ò¡¼¥í¤ò¶¯°ú¤Ë´º¹Ô¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢£Â£Õ£Ó£È£É¤¬£È£Á£Ù£Á£Ô£Á¤Ë£Í£Ø¤ò·è¤á¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¡£¤¹¤ë¤È¡¢»î¹ç¸å¤ÎÍ¾±¤Îä¤á¤ä¤é¤Ì¥ê¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬À¬Ìð³Ø¤À¡£À¬Ìð¤«¤é¤Ï¡Ö¼¡¡¢£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°¥Î¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤í¡£¾ðÇ®Åª¤Ë¡ª¡¡¾ðÇ®¡ª¡¡¾ðÇ®Åª¤Ë¡¢¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤í¡ª¡×¤È¾ðÇ®Åª¤ËÀëÀïÉÛ¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õÂú¤·¤¿£Â£Õ£Ó£È£É¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤Î¾ðÇ®¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤â¤¦µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÀ¬Ìð¤òµ¢¤é¤»¤ë¤È¡¢ÆâÆ£¡¢£Ò£Ù£Õ£Ó£Å£É¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤È·ý¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÆâÆ£¤Ï¡Ö½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£ÉðÆ»´Û¤Ç¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤â¡Ê¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ë£Â£Õ£Ó£È£É¡£º£Æü¤Î½éËÉ±ÒÀï¤â¡¢£Â£Õ£Ó£È£É¡£Æ±¤¸£Ì£Ô£Ê¤À¤±¤É¡¢¤¹¤²¡¼²ù¤·¤¤¤è¡×¤È¡¢ÎÙ¤ËÎ©¤Ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¤À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿¤³¤ì¤«¤éÂ³¤¯Àï¤¤¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£Â³¤¤¤Æ¥ì¥¤¥¨¥¹¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤È¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£Èà¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢²æ¡¹¤Î¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Ñ¥ì¥Ï¤À¤«¤é¤Í¡£Èà¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£³§ÍÍ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¸¤ã¤¢¼¡Àï¤¦¤½¤Î»þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡£Â£Õ£Ó£È£É¤Ï¡Ö¤·¤ó¤É¤¤ËÉ±ÒÀï¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï²¶¤é¤¬¾¡¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¿À¬Ìð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¬¤¤¤Ã¤¿¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Ã¯¤òÁª¤ó¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¤¤¤ÞÎ®¹Ô¤ê¤Î£Ø¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤Ö¤«¤·¤¬¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢À¬Ìð¤Ï¡Ö¤À¤ì¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤«¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¢ÀµÄ¾¡£ºÇ½é¤«¤é¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÄ©Àï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¥ë¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¥Î¡¼¥×¥é¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£