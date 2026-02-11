天海祐希「女王の教室」出演元子役と対面 現在の姿に反響続々「面影めっちゃある」「びっくり」現在の職業も明かす
【モデルプレス＝2026/02/11】女優の天海祐希が、9日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。自身が主演を務めた日本テレビ系ドラマ「女王の教室」（2005）で共演した元子役の現在が明かされた。
【写真】天海祐希「女王の教室」元子役と21年ぶり再会
スタジオには同作で共演した元教え子キャスト8人が集結し、21年ぶりの再会が実現した。天海は同作で絶対的な権力でクラスを支配し、厳しい現実を叩き込む冷徹な教師・阿久津真矢を好演。これを受け、同作で馬場久子を演じた元子役の永井杏さんは、当時の天海について「圧がやば過ぎ（笑）。何喋ればいいか分かんないし、圧がやばいし、背高いし」と明かし、スタジオは笑いに包まれていた。
永井さんは「女王の教室」の出演後、NHK大河ドラマ「功名が辻」（2006）にて主人公・千代の少女時代役を演じるなど、子役として活躍。他にもアニメ「ONE PIECE」（2006）のニコ・ロビン役、劇場アニメ「ONE PIECE THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島」（2005）のデイジー役などを務めた。そして、永井さんは2013年に芸能界を引退。現在は一般企業で経理として勤務していることも番組で明かしていた。
視聴者からは「感動」「今も昔も可愛い」「杏ちゃん経理やってるのびっくり」「面影めっちゃある」「懐かしい」といった声がSNS上で上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
