BLACKPINK¡¦¥¸¥§¥Ë¡¼¡¢¥½¥¦¥ë¤Ë¤¢¤ëÌó21²¯±ß¤Î¥Ó¥ë¤ò¸½¶â°ì³ç¹ØÆþ¡ªÂç»È´Û¤«¤é½êÍ¸¢°ÜÅ¾¤«
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×BLACKPINK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¤¬¥½¥¦¥ëÎ¶»³¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¡Ë¶è¶á¹Ù¤Î·úÊª¤ò200²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó21²¯±ß¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÊÌÅÓº¬ÄñÅö¸¢¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Á´³Û¸½¶â¤Ç¼è°ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥§¥Ë¡¼¡¢Åìµþ¤òÎº¤Ë¤·¤¿ÂçÃÀ¥·¡¼¥¹¥ë¡¼
2·î11Æü¡¢¤¢¤ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï¥½¥¦¥ëÎ¶»³¶èÅìÉ¹¸ÅÆ¶¡Ê¥È¥ó¥Ó¥ó¥´¥É¥ó¡Ë¤Ë¤¢¤ë·úÊª¤ò200²¯¥¦¥©¥ó¤Ç·ÀÌó¤·¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë½êÍ¸¢°ÜÅ¾ÅÐµ¤ò´°Î»¤·¤¿¡£
¤³¤Î·úÊª¤ÏÃÏ²¼1³¬¤«¤éÃÏ¾å2³¬¤Þ¤Ç¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ551.08Ö¡¢ÉßÃÏÌÌÀÑ595Ö¤Ç¡¢¸½ºß¡¢ºß´Ú¥¤¥é¥¯Âç»È´Û¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1ÄÚÅö¤¿¤ê¤Î¹ØÆþ²Á³Ê¤ÏÌó1²¯1100Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1200Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
°ÊÁ°¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï2023Ç¯¤Ë´ÁÆîÆ¶¡Ê¥Ï¥ó¥Ê¥à¥É¥ó¡Ë¤Î¹âµé³¹UN¥Ó¥ì¥Ã¥¸Æâ¤Ë¤¢¤ë½¸¹ç½»Âð¤ò50²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5²¯±ß¡Ë¤Ç¸½¶â¹ØÆþ¤·¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¤Ï¸Ä¿Í»öÌ³½êOA¤ÎËÜ¼Ò¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë´ÁÆîÆ¶¤Î¿·ÃÛ¥Ó¥ë¤òÄÂ¼Ú¤·¡¢Æþµï¤ò´°Î»¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢BLACKPINK¤ÏÍè¤ë2·î27Æü¤Ë3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDEADLINE¡Ù¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥¸¥§¥Ë¡¼ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯1·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2016Ç¯8·î¤ËBLACKPINK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¡£2018Ç¯¤Ë¡ØSOLO¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥·¥ã¥Í¥ë¡×¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÆñ¤Ê¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¡¢¡ÖÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯12·î¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡ÖODD ATELIER¡ÊOA¡Ë¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£