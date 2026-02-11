◆プロボクシング ▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・レネ・サンティアゴ―ＷＢＡ７位、ＷＢＯ９位・谷口将隆（４月３日、東京・後楽園ホール）

元ＷＢＯ世界ミニマム級王者の谷口将隆（３２）＝ワタナベ＝が、４月３日に東京・後楽園ホールで開催される「ＴＲＥＡＳＵＲＥ ＢＯＸＩＮＧ ＰＲＯＭＯＴＩＯＮ １２」で、ＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級統一王者レネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝に挑戦することが１１日、発表された。ＷＢＡ同級７位、ＷＢＯ９位にランクされる谷口は、勝てば世界２階級制覇となる。

サンディアゴは昨年３月に岩田翔吉（帝拳）を３―０の判定で下してＷＢＯ王座を獲得、同年１２月に当時のＷＢＡ王者・高見亨介（帝拳）を２―１の判定で下して２団体王座を統一。３戦連続で日本人との世界戦となる。

都内で会見した谷口は、サンティアゴについて「のらりくらりと１２ラウンド戦うのがうまく、ポイントをピックアップする能力も高い。気づいたら判定で負けていた、という展開にするのが非常に巧みな選手。日本人選手が一番苦手とするタイプじゃないか」と分析。その上で「調子に乗っているとかじゃなく、客観的に見て今の日本人のライトフライ級でサンティアゴ選手に勝てるのは自分だけだと思っている」と”日本人キラー“攻略に自信を見せ、「当日３６分間だけ、サンティアゴを上回る。サンティアゴに勝てば有名人になれると思うんで、頑張ります」と意気込んだ。

谷口は１９年２月の世界初挑戦でＷＢＯ世界ミニマム級王者ビック・サルダール（フィリピン）に判定負けを喫したが、２１年１２月にＷＢＯ同級王者ウィルフレド・メンデス（プエルトリコ）に１１回ＴＫＯ勝ちし王座獲得。２３年１月の２度目の防衛戦でメルビン・ジェルサエム（フィリピン）に２回ＴＫＯ負けし、王座陥落した。ライトフライ級に階級を上げ、２０１６年４月３日のプロデビューからちょうど１０年となる日に、３年３か月ぶりの世界王座返り咲きを目指す。

一方、サンティアゴは会見にビデオメッセージを寄せ「３度目の東京で、感情のたかぶる試合になる。東京の地で、自分こそが統一王者であることを再び証明する。谷口選手という偉大な選手を相手にＷＢＯとＷＢＡのタイトルを誇りを持って防衛します」とコメントした。

戦績は谷口が２１勝（１５ＫＯ）５敗、サンティアゴが１５勝（９ＫＯ）４敗。

◆谷口 将隆（たにぐち・まさたか）１９９４年１月１９日、神戸市生まれ。３２歳。中１で競技を始め、神戸第一高、龍谷大で活躍。アマ戦績は５５勝（１６ＫＯ・ＲＳＣ）１９敗。２０１６年４月にプロデビュー。１９年２月にＷＢＯ世界ミニマム級王座に挑戦するもビック・サルダール（フィリピン）に判定負け。２１年１２月、ＷＢＯ同級王者ウィルフレド・メンデス（プエルトリコ）に１１回ＴＫＯ勝ちし王座獲得。２３年１月のＶ２戦でメルビン・ジェルサエム（フィリピン）に２回ＴＫＯ負けし王座陥落。身長１６２センチの左ボクサーファイター。