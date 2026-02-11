１１日放送のＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）に、フィギュアスケートで２０１０年バンクーバー五輪代表の織田信成氏が出演。男子ショートプログラムで２位発進した北京五輪銀メダルの鍵山優真の演技について解説した。

織田さんはまず、冒頭の４回転ジャンプのコンビネーションで４・０７点、４回転サルコーで３・８８点の出来栄え点をマークした点に注目。「４点とか３点とか普通全然取れないです。僕は４回転で良くても２・７点とかです。３・８８とか４点って、きれいのその上、ビューティフルとかワンダフルぐらいのすごいジャンプ。合わせたら７・９５でトリプルアクセルの基礎点くらいあるんですよ。だから後半に減点があっても高得点が出て」と語った。

そして「語りたいことがある」として挙げたのは鍵山のスッテッフ゜シークエンスの素晴らしさ。最高のレベル４のステップで出来栄え点１・９５点をもらっていることに「満点なんですよ。全員がプラス５をつけている。これ以上のステップはないっていう満点の出来栄え点をたたき出すって、考えられないんですよね」と絶賛。

「深いエッジワーク、どんなステップを踏んでも体幹がぶれない。音楽にのって盛り上げる。加点の要素がすべてつまっているので満点が出たんじゃないかな」と称賛が止まらず、映像を見ながら「美しい！２２歳なんですけど、スケートがベテラン過ぎて…すべての要素ですごかったです。足元から音符が出てます！」と興奮気味に語った。