◆プロボクシング ▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・レネ・サンティアゴ―ＷＢＡ７位、ＷＢＯ９位・谷口将隆（４月３日、東京・後楽園ホール）

元ＷＢＯ世界ミニマム級王者の谷口将隆（３２）＝ワタナベ＝が、４月３日に東京・後楽園ホールで開催される「ＴＲＥＡＳＵＲＥ ＢＯＸＩＮＧ ＰＲＯＭＯＴＩＯＮ １２」で、ＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級統一王者レネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝に挑戦することが１１日、発表された。ＷＢＡ同級７位、ＷＢＯ９位にランクされる谷口は、勝てば世界２階級制覇となる。

ライトフライ級では、３月１５日に横浜ＢＵＮＴＡＩで前ＷＢＯ同級王者で現ＷＢＣ同級３位の岩田翔吉（２９）＝帝拳＝がＷＢＣ同級王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート（３５）＝タイ＝に挑戦する。

都内で会見した谷口は「今回の試合に勝って、さらに一段階上の選択肢を選べるように頑張りたい」と意気込んだ。さらに「勝って２団体王者になれば３月１５日に岩田選手もＷＢＣ王座に挑戦するし、ＩＢＦ王者のタノンサック（シムシー）選手へのリベンジも出てくる。いろんな選択肢が増える」と他団体王者との統一戦も見据えた。

谷口は１９年２月の世界初挑戦でＷＢＯ世界ミニマム級王者ビック・サルダール（フィリピン）に判定負けを喫したが、２１年１２月にＷＢＯ同級王者ウィルフレド・メンデス（プエルトリコ）に１１回ＴＫＯ勝ちし王座獲得。２３年１月の２度目の防衛戦でメルビン・ジェルサエム（フィリピン）に２回ＴＫＯ負けし、王座陥落した。

同年８月にライトフライ級に転向して再起。２４年１２月に東洋太平洋同級タイトルマッチで現ＩＢＦ同級王者タノンサック・シムシー（タイ、グリーンツダ）に１―２の判定で惜敗したが、昨年８月の前戦では日本＆東洋太平洋同級王座決定戦で井上彪（たける、六島）に５回ＴＫＯ勝ちしている。

コンビを組む小口忠𥶡トレーナーは「ついにここまで来たなと感慨深く思っている。当日に爆発できるよう、２人で毎日考えながら、かつてないほどハードな練習をしている」と語り、「何が何でも勝つ。谷口を徹底的に追い込んで練習する。それに尽きる。このビッグマッチに勝てば、統一戦などの大きな舞台が見えてくる。デカイ夢があります」と力強く語った。

戦績は谷口が２１勝（１５ＫＯ）５敗、サンティアゴが１５勝（９ＫＯ）４敗。

◆谷口 将隆（たにぐち・まさたか）１９９４年１月１９日、神戸市生まれ。３２歳。中１で競技を始め、神戸第一高、龍谷大で活躍。アマ戦績は５５勝（１６ＫＯ・ＲＳＣ）１９敗。２０１６年４月にプロデビュー。１９年２月にＷＢＯ世界ミニマム級王座に挑戦するもビック・サルダール（フィリピン）に判定負け。２１年１２月、ＷＢＯ同級王者ウィルフレド・メンデス（プエルトリコ）に１１回ＴＫＯ勝ちし王座獲得。２３年１月のＶ２戦でメルビン・ジェルサエム（フィリピン）に２回ＴＫＯ負けし王座陥落。身長１６２センチの左ボクサーファイター。