作家の室井佑月氏が１１日、昨年１２月以来となるＸを更新。体調不良が心配されたが「今は回復し、元気！」と報告。また、夫で衆院選で落選となった中道・米山隆一氏との関係についても言及した。

室井氏は昨年１２月１７日でＸの更新を止めていた。直前まで手術を受けたことや、夫・米山氏へ「もう離婚してください」などと投稿していたことから、心配の声も上がっていた。

選挙も終わったタイミングで更新となったが「お久しぶりです。昨年末から、Ｘの更新を止めていました。心配してくれた人、ありがとね。返事できなくてごめんなさい」と詫びた。

「心身のバランスを崩し、腎炎から緊急手術、そしていわゆるカサンドラと呼ばれる状態におりました（一時はバスタブも跨げないほど痩せちゃって）今は回復し、元気！（顔も丸顔に戻りました）」と体調回復も報告。「能力が高く、強い特性を持つ人と生活を共にする中で、関係の中で生じやすい役割や負荷があることを、ようやく整理して捉えられるようになりました」ともつづった。

そして「彼の特性を理解し、一緒にやっていくつもり。今はいろいろ大変な時期だと思うし」と、夫で、衆院選で落選となった米山氏との今後にも言及。「励ましのメッセージは、ベッドの中で何度もくり返し読んだ。私なんかを待っててくれる人もいるんだと頑張れた。ありがとう！ほんとうに！」と感謝を伝えていた。