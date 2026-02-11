神戸元町で愛される港町の喫茶店「メリケン通り プロローグ」として2026年1月24日OPEN

神戸みなと元町にて長年愛されてきたランドマーク、青いテント屋根の喫茶店「プロローグ」。神戸・みなと元町にて長年親しまれ、昭和から令和へと情緒を伝えてきた喫茶店昨年9月にその歴史に幕を下ろしました。創業以来こちらのお店と共に歩んできた日米珈琲が直営店として継承し「メリケン通り プロローグ」を2026年1月24日からオープン。

「メリケン通り プロローグ」として、2026年1月24日にオープン

“喫茶店”の文化や思い出を受け継ぐ空間を未来へと繋ぎ、たくさんの思い出が詰まった店内は、ほぼ従来のままで壁紙などか綺麗に施され喫茶店は何とも懐かしいまんまの雰囲気でした。

喫茶店の朝はモーニング

入った瞬間から昭和の港町を感じる喫茶店、カランコロンと今にも聴こえてきそうな空間で朝の始まりの「モーニング」。

昔懐かしいコッペパンのサンドは、あんバターやピザなどバラエティ豊か、お料理に使用する食材などはなるべく地元のものを積極的に取り入れ「地消地産」を心がけているそうです。

喫茶店で楽しみにしているオリジナルブレンドのコーヒー。お店こだわりの煎り方や淹れ方など、そのお店をぎゅっとカップの中で表現したコーヒーをいただくのが醍醐味！

受け継がれるプロローグオリジナルブレンド

「プロローグ」で親しまれていた時と同じ珈琲豆を使用しており、豆は本社焙煎室で丁寧に煎り上げております。

爽やかな酸味とまろやかな口当たりの「プロローグオリジナルブレンド」は、パンとの相性も抜群です。

メリケン通りの赤いパンケーキ

スイーツも本格的！オーダーが入ってから作る真っ白な特製クリームたっぷりの「メリケン通りの赤いパンケーキ」。

ふわっと軽いクリームで包むふっくらとしたスフレパンケーキ、甘酸っぱい苺といただくスイーツはお写真に残したくなるくらいカワイイ！

メリケンモカジャバ

デザート系ドリンクの「メリケンモカジャバ」。パフェのようにボリューム満点なドリンクには、たっぷりのホイップにチョコソース、華やかな味わいのコーヒーと混ざり合い、中にはコーヒーゼリーが。

つるんと食感を味わいながら楽しめるドリンクです。

店頭からお客様を出迎える食品サンプル

喫茶店といえば、ショーウィンドウにならぶ食品サンプル。

見ているだけであれもこれも飲んで食べてみたくなるものばかり！全制覇してみたいのがいまだに夢です。

ランチタイムには、「鉄板ナポリタン」や「プロローグスペシャル」など、洋食の街神戸にぴったりなバラエティ豊かなお料理がいただけます。次回はランチタイムに訪問したいです。

まさに大人から子供までもが楽しめる、夢がつまった大人のワンダーランド。昔の面影を残しながら神戸元町のランドマーク、青いテントの喫茶店としてのスタートが始まりました。

メリケン通り プロローグ

2026年1月24日（土）オープン

神戸市中央区栄町通3丁目6-14

078-331-0520

営業時間

8:00～18:00 (L/O 17:30)