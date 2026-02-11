演出家で俳優の宮本亞門が１１日、自身のＸに新規投稿。食道がんのため、１月２９日に亡くなったモーリー・ロバートソンさんの２０年来のパートナーだった女優・池田有希子と、思い出を語りあい、偲んだことを明かした。

モーリーさんは昨年８月に食道がんと診断され、治療を開始。肝臓にも転移していた。正月にはおせちを食べることもできたが、その後、「ぱったり食欲を失い、吐き気で水分補給も難しくなり再入院」し、積極的治療を諦め、緩和ケアに移行しようと話し合っていた矢先に容体が急変。池田が見守る中、静かに息を引き取ったという。

宮本は「天国に召されたモーリーのパートナーは、才能に満ちた女優で親友の池田有希子（ゆっこ）さん！お葬式以来の外出で、２人で語り尽くしました、どれほど人生は過酷で、でも美しく、生きていること自体が奇跡か。」「２人の様子を見たお店の方が『モーリーさんに』とグラスを持ってきてくれて、モーリーが大好きな赤ワインで何度も泣きながら乾杯しました。ゆっこ、モーリー、ありがとう！亞門」とつづった。