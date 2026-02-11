HWANG MIN HYUNが、新曲「Truth」を本日2月11日18時にサプライズリリースする。

MIN HYUNは2012年にデビューし、NU'ESTやWanna Oneのメンバーとしても活動した歌手兼俳優。1月6～8日に韓国 ソウル広津区のYES24ライブホールで開催したファンミーティングで同楽曲をサプライズ先行公開していた。

同楽曲は、「Lullaby」以来約2年ぶりに披露する新曲。“揺れる日常の中でも、僕たちが共にいるという真実だけは変わらない”と語るポップバラード曲だ。すべてを注ぎ耐え抜いた1日の終わりに、ふと誰かを思い浮かべながら感じる安堵感を淡々と表現している。

同ファンミーティングにてMIN HYUNは、Hwangdo（ファンダム名）に対し「疲れて辛くても、私たちが一緒だという事実は変わらないというメッセージをHwangdoに伝えたかった」とし、「そばにいるだけで再び息を整えてくれる存在は、まさに皆さんです」と語っている。

なおMIN HYUNは、3月4日、5日に東京 国際フォーラムホールで3回にわたり『HWANG MIN HYUN FAN MEETING [UTOPIA] IN TOKYO』を開催。最終公演はテレ朝チャンネルを通じて日本で生中継される。

（文＝リアルサウンド編集部）