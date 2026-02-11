＜女性からマタハラ？＞辞めるべき？上司に相談すると…「妊婦へのハラスメントです」【第3話まんが】
私はアンズ（25）。現在妊娠4か月目です。私は工場勤務で、力仕事もあったのですが、つわりがひどく力仕事ができなくなってしまいました。そのことを女性の上司・キヨカ（55）さんに相談すると、快く軽作業に移動させてくれたのです。しかし軽作業をして数週間、もともと同じ作業をしていた先輩のジュリ（35）さんから文句を言われてしまいました。ジュリさん曰く「みんなに申し訳ないと思わないのか」とのこと。夫のテツジ（29）に相談をすると、キヨカさんに報告した方がいいと言うので、電話で相談させてもらったのです。
日頃からまじめに仕事に取り組んでいることを理解してくれており、安心して任せてほしいと温かい言葉をかけてくれました。その言葉に胸が熱くなり、思わず涙がこぼれそうになりました。
キヨカさんは全体へ向けて、もし意見や不満がある場合は個人ではなく上司である自分に直接相談してほしいと、部署のメンバーに呼びかけてくれました。
別室でキヨカさんが同僚のジュリさんに対し、私への発言について静かに切り出してくれました。
キヨカさんはジュリさんの私への発言を上層部に報告したところ、妊娠へのハラスメントに該当する可能性があると判断されたと伝えました。
私は自分が辞めたくない気持ちと、ジュリさんが言っていることも理解できるという気持ちで、どうすればいいかわからずキヨカさんに相談をしました。
キヨカさんは私をかばってくれて、ジュリさんと個別に話をしてくれました。
キヨカさんは上層部にまで話を通してくれていて、その結果、ジュリさんの発言はマタニティハラスメントに該当するのではないかという話でした。
私はこのまま仕事が続けられて、なおかつ自分の体に配慮した働き方ができることに安堵したのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
