¼«¤é¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò·¿¼è¤ê¤·¤¿¥É¥ì¥¹
¡¡¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤Î52ºÐ½÷Í¥¤¬Âè68²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤ß¤»¤¿¡¢ºÝ¤É¤µËþÅÀ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥°¥é¥ß¡¼¾Þ2026¡£»ä¤Î@marinahoermanseder¤Î¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÈÂÎ¤ò·¿¼è¤ê¤·¤Æ¼êºî¤ê¤µ¤ì¤¿¥ì¥¶¡¼¤ò¡¢È©¤Î¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥é¥Ã¥«¡¼ÅÉÁõ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÁ´Íç¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤ÂçÃÀ¤Ê¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ï¥¤¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¥à¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¿¦¿Íµ»¤È³×¤ò»È¤Ã¤¿´ñÈ´¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµ¤±Ô¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¦¥Û¡¼¥Þ¥ó¥»¥À¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥É¥ì¥¹¤À¤È¤¤¤¦¡£Æ°²è¤Ç¤ÏÎ¾¥µ¥¤¥É¤ËÁ°ÌÌ¤ÈÇØÌÌ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢·¿¼è¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤ÉÀ©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ËÜ¿Í¤ÎÂÎ¤«¤é¼ÂºÝ¤Î·¿¼è¤ê¤µ¤ì¤¿¡¢¤³¤Î»Â¿·¤¹¤®¤ë¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ï¡Ö¹¶¤á²á¤®¤Æ¤Æ¥¥Ä¤¤¡×¡ÖÆ°¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥É¥ì¥¹¤Ê¤Î?¡×¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¯¤Ã¤¤ê¡×¡Ö¤â¤Ï¤äÃå¤Æ¤Ê¤¤...¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£