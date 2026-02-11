橋下徹、「あくまで個人的な意見」維新の会の閣内協力に大胆持論「この2人しかいません」
元大阪府知事・大阪市長で、日本維新の会創始者の橋下徹氏が、11日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に出演し、日本維新の会の議員が入閣する「閣内協力」について持論を述べた。
番組では、日本維新の会代表の吉村洋文氏が高市早苗首相から「閣内に入ってほしい」との要請があったと明かしたことを報道。その上で、橋下氏が維新の議員が入閣した際のポストについて予想を展開した。
橋下氏は「今回こういう結果になって、信を得たわけですから、これは出さないわけにはいかないですよ。責任を共有しないと」と閣内協力について納得。さらに「維新、定数削減って言ってたでしょ？（小選挙区で負けて比例で復活当選する）ゾンビ議員いらないって言ってたでしょ？僕はてっきり、維新は比例重複ってやらないもんと思ってた。ほとんどが比例重複でゾンビ議員が誕生したんです」と苦言を呈しつつ「ところが、馬場（伸幸）さんと藤田（文武）さんは比例重複してないんですよ。根性で小選挙区だけで勝ってきた。だからもう、候補者この2人しかいません！」と持論を述べた。
続けて、ポストも「総務大臣しかないでしょ。だって維新は副首都構想をやると。連立、それから当座は地方分権、最終的には道州制、統治機構改革。これの所管官庁は総務省」と指摘。自民党がそのポストを譲るのかと聞かれると「『自民は維新を切れ』という声もあるけど、高市さんと吉村さんの関係でそれはないですよ」ときっぱり。
さらに「藤田さんはむちゃくちゃ実務能力があって、党の代表やめれません。藤田さんは維新に残る。そうすると、馬場さん！」と入閣する議員とポストを大胆予想。熱弁した後、「僕これ個人的な意見、こんなテレビで言っていいんですか？」と慌てていた。CM後も改めて、馬場氏と予想しつつ「個人的な意見だけをこんなテレビを使っていいんですか？あくまで個人的な意見」と念を押していた。
