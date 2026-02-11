¡Úµð¿Í¹ÈÇòÀï¡Û¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤«¤é¤Î¿·ÀïÎÏ¡¦¾¾±º·ÄÅÍ¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎÄ¾µå¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡3¤Ä¤Î¥¢¥¦¥ÈÁ´¤Æ¤¬»°¿¶
¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Âè3¥¯¡¼¥ë2ÆüÌÜ(11Æü¡¢µÜºê)
¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¾¾±º·ÄÅÍÅê¼ê¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¹ÈÇòÀï¤ËÅÐÈÄ¡£3¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤òÁ´¤Æ»°¿¶¤È¤·¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë22ºÐº¸ÏÓ¡¦¾¾±ºÅê¼ê¡£ºòµ¨¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2·³¤Ç¤Ï6ÅÙ¤ÎÀèÈ¯¤ò´Þ¤à19»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢µß±ç¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏËÉ¸æÎ¨1.69¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇºÇ½é¤ËÂÐ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦³§Àî³ÙÈôÁª¼ê¡£ÎÏ¶¯¤¤¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¤µ¤·¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¯ÇëÈø¶©ÌéÁª¼ê¤«¤é¤â¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦¾®ßÀÍ¤ÅÍÁª¼ê¤Ë¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤¹¤â¡¢Â³¤¯ÌçÏÆÀ¿Áª¼ê¤«¤é¤â¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆüÂ¿Åê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ëÎÏ¶¯¤¤¿¿¤Ã¤¹¤°¡£ÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤ì¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ì¤º¡¢²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÂ¿¤¯¸«¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃæ¤ËÊÑ²½µå¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£