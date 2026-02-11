「未来のムスコ」塩野瑛久＆吉村界人、“サプライズキャスト”と登場で手繋ぎランウェイ 会場からは歓声【TBS AKASAKA COLLECTION】
【モデルプレス＝2026/02/11】TBS系ドラマ「未来のムスコ」（毎週火曜よる10時〜）に出演している塩野瑛久、吉村界人が11日、東京・TBS赤坂BLITZスタジオで開催されたTGCとTBSのコラボレーションイベント「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」に出演した。
【写真】イケメン俳優2人と手繋ぎ登場した「未来のムスコ」キャスト
同ドラマに出演している子役の天野優がサプライズで登場。塩野、吉村とともに手を繋いで和気あいあいとランウェイを闊歩した。その後のトークコーナーにて、ランウェイの感想を聞かれると天野は「面白かった！」と口にし、会場からは「可愛い！」と歓声が上がった。
また、撮影現場の裏話について吉村は「優くんがいつも顔を合わせると、わーって駆け寄ってぴたーってくっついてくるんですけど、ちょうど（天野の）頭が（吉村の）みぞおちにグンってくるんですよ」「でも嬉しいです」とユーモアを交えて語り、会場からは笑いが起こっていた。
バレンタイン直前の赤坂を舞台に開催した「TBS AKASAKA COLLECTION」。同局系ドラマ「未来のムスコ」（毎週火曜よる10時〜）のほか、「DREAM STAGE」（毎週金曜よる10時〜）の豪華キャストや村重杏奈、希空（のあ）、山下幸輝、なごみらがランウェイを闊歩。さらには、しなこによるパフォーマンスも実施された。MCは丸山礼、サブMCはTBSアナウンサーの南後杏子が務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆塩野瑛久・吉村界人・天野優、ランウェイ闊歩
◆「TBS AKASAKA COLLECTION」テーマは「SWEET AKASAKA」
