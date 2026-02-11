あの、3年続いたラジオ「あののオールナイトニッポン0」3月末で終了を報告 決断の経緯を明かす「正直めっちゃ迷った」「決めたのは去年」
【モデルプレス＝2026/02/11】歌手のあのが10日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「あののオールナイトニッポン0（ZERO）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜3時〜）に出演。番組が3月で終了することを伝えた。
番組内であのは「ここで番組からお知らせがあります。2023年4月4日からスタートした『あののオールナイトニッポン0（ZERO）』ですが、3月31日の放送で最終回となります」と報告。「はい、こちら本当です！嘘ではなく本当の話です」と伝えた。
同番組は2022年1月に単発で放送し、単発も含め、今春でまる4年が経つという。あのは「始まりがあれば終わりがあるのでね」と話し「正直めっちゃ迷った。辞める、辞めないみたいなのは」と心境をぶっちゃけ。「去年めっちゃ迷って、というか1年目から迷ったから（笑）。1年目から『これもう無理かも』みたいな感じで1年続いただけで僕の中ではすごいなっていうのがあったから、それがなんだかんだ3年間やり切ったという感じです」とこの3年間を振り返った。また「決めたのは去年」と明かしつつ「“続けられる”という選択肢があることが、めちゃくちゃ有難くて」と番組に感謝の思いを伝えた。
番組は深夜3時の生放送だが、過酷なスケジュールの中ラジオのために地方から来て、また地方に戻ることもあったそうで、あのは「エグかった」とコメント。「ラジオが好きなので迷った」「ラジオが1人喋りの楽しさを教えてくれた」とラジオに愛があることを伝えた上で「去年ガチっと決まったというか、僕の中で。終わりましょうって思いました」と番組終了を決断したことを告白。そして「まじでラジオやって良かったしかない。だからこそラジオを辞めれるなって思うし、3月31日までですけど、最後まで聴いてもらえればなと思います」とリスナーに呼びかけていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
