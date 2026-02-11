俳優の石田ゆり子さん（56）が2026年2月6日、自身のインスタグラムを更新。トレーニング中の様子を披露した。

「持ってるアレイは2キロ。オレンジのボールは900グラム」

石田さんは、「トレーニング動画」と切り出し、スクワットをする姿やボールを持って姿勢を保つ様子などトレーニングに励む動画を投稿した。「地味です。でも大切なのです」「かっこよくも素敵でもないトレーニング動画」とコメントを添えていた。

また、「ピラティスも再開したい」と語り、「体を動かすのが好きなのは絶対に、子供の時から泳ぎ続けてきたので動いてないと具合が悪くなるタイプ、なんです」とつづっていた。ちなみに、「持ってるアレイは2キロ。オレンジのボールは900グラム」と説明していた。

インスタグラムに投稿された1つ目の動画では、ブラウンのTシャツとパンツを着用。前髪を分けてピンでとめ、トレーニングに励んでいる。アレイを持ってスクワットをし、険しい表情をみせていた。

2つ目の動画では、オレンジ色のボールを持ち、大きく足を広げて体勢をキープするトレーニングもみせた。

この投稿には、「綺麗の秘密はここにあり」「かっこよすぎるー」「凄ーい」「それにしても、細すぎます」「シャツインもかわいい」といったコメントが寄せられていた。