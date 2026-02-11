イメチェンショットを披露　當真あみのインスタグラム（＠ａｍｉ＿ｔｏｕｍａ＿）より

　女優の當真あみが１１日までにＳＮＳを更新。雰囲気をガラリと変えたオフショットを公開して話題になっている。

　自身のインスタグラムにイメチェンショットをアップ。真っ赤なまつげのアイメイクに髪の毛は上げ、雰囲気を大きく変えた姿に加え、デニムのセットアップコーデを公開した。

　當真は「Ｌｕｌａ　ＪＡＰＡＮに出させていただきました。」と報告。続けて「『ＴＯ　Ｂ．　ＢＹ　ＡＧＮÈＳ　Ｂ．』と『ＮＥＥＤＢＹ　ＨＥＲＩＴＡＧＥ』のコラボアイテムを着て撮っていただきました」「シャツやパンツなど色んなデニムアイテムがあって、柔らかい生地でとても着心地がよかったです。　ぜひ見てみてください」と感想を記し、「＃ｔｏｂｂｙａｇｎｅｓｂｘｎｅｅｄｂｙｈｅｒｉｔａｇｅ　＃ｔｏｂｂｙａｇｎｅｓｂ」のハッシュタグで締めた。

　この投稿に「あみ様！こんにちは！　格好いいし可愛い〜！、あんまり見ない派手なあみちゃんを見れて最高！」「デニムのセットアップとてもお似合いです！」「マジかわいい」「あみちゃ〜ん　お〜何か大人っぽい　素敵です」などのコメントが寄せられている。