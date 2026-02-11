楽天は１１日、藤平尚真投手（２７）を３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表のメンバーに追加招集すると発表した。侍ジャパンのメンバーに選出されていた西武・平良海馬投手（２６）が「左ふくらはぎの肉離れ」の影響で出場を辞退し、代替選手として同じリリーフ右腕の藤平が選ばれた。藤平は球団を通じ、「選んでいただき光栄です。任されたポジションで全力を尽くしたいと思います。侍ジャパンの勝利に貢献できるように頑張ります」とコメントした。

全３０選手が出そろった４日時点では、楽天はＮＰＢ１２球団で唯一の選出選手なしだったが、藤平が追加で選出されたことでＮＰＢ全１２球団から選手が選ばれることに。１２球団からＷＢＣメンバーが選出されるのは３大会連続となった。世界一に輝いた２３年の前回大会では楽天からは現パドレスの松井裕樹投手（３０）が代表入り。ＮＰＢ全１２球団から選手が選ばれていた。

昨年１１月に行われた「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」では、楽天から３選手が出場。藤平、西口直人投手（２９）、村林一輝内野手（２８）がそれぞれ奮闘し、ＷＢＣのメンバー入りへ猛アピールしていた。メジャー勢も入るＷＢＣ３０人の枠からは当初、惜しくも漏れたが、平良の離脱に伴い、藤平に白羽の矢が立った。

他球団では阪神とソフトバンクからそれぞれ最多の４選手がメンバー入り。両球団が国内では最多の選出人数となっている。

◆球団別選出人数

▽阪神…４（石井、坂本、佐藤、森下）

▽ソフトバンク…４（松本、牧原、近藤、周東）

▽オリックス…３（宮城、曽谷、若月）

▽日本ハム…２（伊藤、北山）

▽巨人…１（大勢）

▽ＤｅＮＡ…１（牧）

▽広島…１（小園）

▽中日…１（高橋宏）

▽ヤクルト…１（中村）

▽西武…１（源田）

▽ロッテ…１（種市）

▽楽天…１（藤平）

▽ＭＬＢ…９（大谷、山本、松井、菊池、菅野、岡本、村上、鈴木、吉田）