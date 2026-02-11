楽天は１１日、藤平尚真投手（２７）が３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表のメンバーに追加招集されたと発表した。メンバーに選出されていた西武・平良海馬投手（２６）が「左ふくらはぎの肉離れ」の影響で辞退し、代替選手として同じリリーフ右腕の藤平が選ばれた。藤平は球団を通じ、「選んでいただき光栄です。任されたポジションで全力を尽くしたいと思います。侍ジャパンの勝利に貢献できるように頑張ります」とコメントした。

藤平は昨季、リリーフとして自己最多の６２試合に登板。２勝２敗１２セーブ、２１ホールド、防御率２・１１の好成績を残した。１５０キロを超える直球と切れ味鋭いフォークなどを武器に、後半戦は２９試合連続無失点と無双状態だった。

国際舞台での実績もある。初の日本代表トップチーム選出となった２４年秋の「プレミア１２」では、チーム最多６登板で防御率０・００とフル回転。準優勝に大きく貢献し、侍ジャパン・井端監督に気迫がにじみ出る投球スタイルを評価され、厚い信頼を得た。昨年は韓国代表との強化試合（東京Ｄ）のメンバーに選出。２年連続で日の丸を背負って戦っていた。昨オフ結婚し、ＷＢＣ出場を見据えてＷＢＣ使用球で調整するなど入念な準備を進めていた。

平良は今回の侍ジャパンでセットアッパーや守護神候補として期待されていただけに離脱は痛いが、藤平も実力は十分。闘志あふれる男が連覇のために腕を振っていく。

◆藤平 尚真（ふじひら・しょうま）１９９８年９月２１日、千葉県生まれ。２７歳。横浜高では３年夏に甲子園出場。１６年ドラフト１位で楽天入団。２４年から本格的に救援転向。昨秋のプレミア１２では６登板で０．００。プロ９年で通算１５４登板で１２勝１９敗、４１ホールド、１３セーブ。防御率３．４８。１８５センチ、８５キロ。右投右打。