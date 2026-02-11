３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表に選出されていた西武・平良海馬投手（２６）が、左ふくらはぎ肉離れのため出場を辞退することが１１日、発表された。代わって、楽天・藤平尚真投手（２７）が追加招集された。

大会連覇を狙う侍ジャパンが緊急事態に見舞われた。先発とリリーフで豊富な経験を持ち、ＷＢＣでは抑え候補にも挙がっていた平良が出場を断念することになった。３日にはライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）で３０球を投げ、最速１５１キロをマーク。しかし、５日の練習で左ふくらはぎに違和感を覚え、７日に「左ふくらはぎの軽い肉離れ」で全治２〜３週間と発表された。侍ジャパンの初戦は３月６日。昨年末の先行発表メンバーに入った際には「日の丸を背負って戦う責任と誇りを胸に、１球１球に自分の持てる全てを込めて投げたい」と意気込んでいたが、故障で万全の調整を行うことは難しく、無念の辞退となった。

最速１６０キロ右腕の辞退に伴い、藤平が緊急招集される。２４年の救援転向後に素質が開花。同年秋の国際大会「プレミア１２」ではチーム最多６登板で防御率０・００と好結果を残し、井端監督ら首脳陣の評価を急上昇させた。ＷＢＣメンバーの３０人からは外れていたが、右のリリーフとして期待されていた平良の辞退を受け、急成長中の剛腕に白羽の矢が立った。藤平は球団を通じ、「選んでいただき光栄です。任されたポジションで全力を尽くしたいと思います。侍ジャパンの勝利に貢献できるように頑張ります」とコメントした。

４日にＷＢＣメンバー３０人が出そろった時点ではＮＰＢ１２球団で楽天だけが代表選手不在だったが、藤平の追加招集によって全１２球団から選出されることになった。２３年の前回大会では、主砲候補だった鈴木誠也外野手（カブス）が直前の故障で出場を辞退したが、緊急事態を乗り越えて日本は３大会ぶりの優勝を果たした。チームは１４日から宮崎で直前合宿を予定。その後、大谷翔平（ドジャース）らも合流し、３月６日の１次ラウンド・台湾戦（東京ドーム）の初戦に向けて調整を進めていくことになる。

◆平良 海馬（たいら・かいま）１９９９年１１月１５日、沖縄県生まれ。２６歳。八重山商工から２０１７年ドラフト４位で西武入り。２０年に５４登板で１勝０敗１セーブ、３３ホールドとフル回転して新人王。２１年は３９試合連続無失点のプロ野球記録を樹立。東京五輪金メダルにも貢献した。２２年はリーグ最多タイ６１登板で１勝３敗９セーブ、３４ホールドを記録し、最優秀中継ぎ投手。２３年は先発に転向して１１勝（７敗）、２５年は抑えで３１セーブを挙げ、最多セーブに輝いた。１７３センチ、９３キロ。右投左打。今季年俸は３億円（金額は推定）。

◆藤平 尚真（ふじひら・しょうま）１９９８年９月２１日、千葉県生まれ。２７歳。横浜では３年夏に甲子園出場。２０１６年ドラフト１位で楽天入団。２４年から本格的に救援転向。昨秋のプレミア１２では６試合で防御率０・００。プロ９年で通算１５４登板で１２勝１９敗、４１ホールド、１３セーブ。防御率３・４８。１８５センチ、８５キロ。右投右打。今季年俸８０００万円（金額は推定）。