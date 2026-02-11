元バレーボール女子日本代表の大山加奈さん（41）が10日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。高校時代に見舞われたトラブルを明かす場面があった。

この日は「女子校のリアル」をテーマに、MCの上田晋也、タレントのいとうあさこ、ゲストの友田オレ、女子校出身のフリーアナウンサーの大島由香里、神田愛花、漫画家、コラムニストの辛酸なめ子氏とともにトークを展開した。

上田から「男性とのトラブル的なものはなかったですか？」と聞かれ、「ありました」と大山さん。「男性とというか不審者の方が学校に入ってくるみたいなことが何回かあって、私も制服を2、3回盗まれているんですよ」と明かした。

「私のだ！ってわかっていたのか（わからない）。でもバレー部が夜合宿をしているって知った上で夜侵入して盗んでいたのかわからないんですけど」としつつ、「サイズが大きいじゃないですか。“着られる？”と思ったんじゃないかなと思って」と苦笑した。

これには上田は「着たい願望？よくそこまで（想像）したね」とツッコミ。大山は「だからバレー部を狙ったんじゃないかと思って」と苦笑しつつ「あと、やっぱり体育祭、当時はセキュリティーもゆるかったので、侵入して動画を撮ってたり写真を撮ってたりみたいなことはあったんですけど。でもわかっていながらも、どうすることも自分達ではできなかった」と吐露。「さすがに3回ぐらい盗まれた時は、（学校も）その後、ちょっとセキュリティの方強めにしてくれたりはしたんですけど、体育祭はあまり変わらなかったですかね。自衛はなかなか難しい、難しかったですね」と振り返った。