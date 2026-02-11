「お風呂はただ入るだけじゃダメ」娘に“臭い”と言われ悩む48歳男性へ、人気ヘアメイク・小田切ヒロが熱弁

アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcast番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。

2月10日（火）の配信では、ヘア＆メイクアップアーティストの小田切ヒロさんが登場。リスナーからの悩みに独自の視点で回答した。

娘から「臭い」と言われ悩む48歳の男性リスナーに対し、小田切さんは「人間は生きていくうえで清潔感を失っていく生き物」としたうえで、まずは清潔感を保つことが最重要だと指摘。

特に男性が見落としがちなポイントとして「鼻の脇」「耳の裏」の洗い残しや、洗髪後に髪を乾かさず寝ることによる雑菌の繁殖を挙げ、「ただお風呂に入るのではなく、意識的に入ることが大事」「しっかりお風呂に入って代謝をさせること」と熱弁した。

さらに小田切さんは、「自分自身が“人の景色”だということに責任を持つ」と語る。自分の身なりを整えることは、誰かが見る景色になることであり、さらにはインバウンドなどで来日する外国人に対する「国の景色」でもあると語る。

「自分に手をかける行為は、人を愛する行為につながる」という小田切さんの美容哲学に、スタジオは大きく頷き、学びの場となっていた。