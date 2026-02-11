主力多数欠場のレイカーズ、最大41点差をつけられてスパーズに完敗…八村塁は6得点

2月11日（現地時間10日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでサンアントニオ・スパーズと対戦した。

オクラホマシティ・サンダー戦に続き2連戦のレイカーズはルカ・ドンチッチに加え、ディアンドレ・エイトン、オースティン・リーブス、レブロン・ジェームズ、マーカス・スマートが欠場。コービー・バフキン、ルーク・ケナード、ジェイク・ラレイビア、八村、ジャクソン・ヘイズが先発に名を連ねた。

第1クォーターからビクター・ウェンバンヤマに試合を支配される展開。ウェンバンヤマ1人に25得点を許し、30－47と17点のビハインドを背負った。

第2クォーターも相手の勢いを止められず、55－84と29点差で前半終了。ハーフタイム時点でラレイビアが10得点を挙げたほか、ケナードとヘイズがともに9得点、バフキンが7得点で続き、八村は2得点にとどまった。

後半は第3クォーター残り残り1分42秒に試合最大41点ビハインド。一度もリードを奪えず、108－136の敗戦で2連敗を喫した。

八村は放った3本の3ポイントをすべて外し、フィールドゴール12本中3本成功の6得点に4リバウンド2アシスト2スティールを記録した。

なお、レイカーズは13日（同12日）にダラス・マーベリックスと対戦する。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 108－136 サンアントニオ・スパーズ



LAL｜30｜25｜26｜27｜＝108



SAS｜47｜37｜31｜21｜＝136



