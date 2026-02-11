L-CS-210-KN（PL）

株式会社ワイドトレードは、写真家の辰野清氏および喜多規子氏のサインがプリントされたLeofotoブランドのストラップを2月13日（金）に発売する。直販サイトとショールームでの限定販売。

バックル部の取っ手を引くことで、素早く長さ調整が行えるネックストラップ。

また、ストラップ両端にはクイックリリース機構を採用。Peak Design「アンカーリンクス」のようなストラップコネクターとみられ、三脚などにカメラを固定した際、ブレ防止のためカメラから取り外しやすくなる。

辰野氏、喜多氏のサインはバックルとクイックリリースの間のテープ素材にプリントされている。両氏はワイドトレードが取り扱うLeofotoの三脚でもコラボモデルに起用されている。

アルカスイス互換形状のクイックリリースプレートも付属する。

L-CS-207-TK（BK）

辰野清氏のサインが入ったタイプ。

L-CS-210-KN（PL）

長さ：1,100～1,500mm 厚さ：6mm（ショルダーパッド部） 幅：43mm（ショルダーパッド部） 重量：110g 価格：6,600円 付属品：クイックリリースプレート（アルカスイス互換形状）×1、クイックビーズ×4、リングアダプター×2、リングアダプタースリーブ、リングアダプター用工具

こちらは喜多規子氏のサインがプリントされたタイプ。

長さ：1,100～1,500mm 厚さ：6mm（ショルダーパッド部） 幅：43mm（ショルダーパッド部） 重量：110g 価格：6,600円 付属品：クイックリリースプレート（アルカスイス互換形状）×1、クイックビーズ×4、リングアダプター×2、リングアダプタースリーブ、リングアダプター用工具