【いま安い野菜は？】トマトが前週比92％と値下がり　キャベツ・だいこんの価格はわずかに上昇…それでも平年よりは安い【農水省・食品価格動向調査】

農林水産省は2月10日、2月2日〜4日の食品価格動向調査の結果を発表。キャベツ・ねぎ・レタス・たまねぎ・トマト・にんじん・はくさい・だいこんの野菜8品目について、各都道府県10店舗（全国470店舗）の小売価格の平均値を算出しました。



前週よりも価格が下がった野菜は、ねぎ、たまねぎ、トマト、にんじん。一方で、はくさいは前週とほぼ同じ価格。前週よりも価格が上がったのは、キャベツ、レタス、だいこんでした。





▼2月2日〜4日の調査結果（全国平均）※価格は消費税込み【キャベツ】1キロあたり価格 182円前週比 102％（前週 178円）平年比 85％【ねぎ】価格 850円前週比 99％（前週 854円）平年比 117％【レタス】価格 559円前週比 101％（前週 556円）平年比 95％【たまねぎ】価格 534円前週比 99％（前週 538円）平年比 158％【トマト】価格 829円前週比 92％（前週 899円）平年比 119％【にんじん】価格 453円前週比 99％（前週 459円）平年比 118％【はくさい】価格 189円前週比 100％（前週 190円）平年比 99％【だいこん】価格 171円前週比 102％（前週 168円）平年比 96％調査対象8品目のうち、前週と比べて最も上がった野菜はキャベツとだいこんで、前週比102％でした。もっとも下がったのは、トマトで前週比92％でした。また、平年に比べて最も価格が上がっているのは、たまねぎで平年比158％でした。今回の調査では、先週まで値下がりが続いていたキャベツやだいこんがわずかに上昇に転じましたが、依然として平年よりは安く、安定した価格を維持しています。トマトは前週比8%安（1kgあたり829円）と大幅に値を下げており、平年より値上がりしているとはいえ、献立に取り入れやすいかもしれません。