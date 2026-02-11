元バレーボール女子日本代表の大山加奈さん（41）が10日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。女子校時代のモテエピソードを明かした。

この日は「女子校のリアル」をテーマに、MCの上田晋也、タレントのいとうあさこ、ゲストの友田オレ、女子校出身のフリーアナウンサーの大島由香里、神田愛花、漫画家、コラムニストの辛酸なめ子氏とともにトークを展開した。

女子校での恋愛事情について話が及ぶと、大山さんは「バレー部がモテましたね」と告白。「やっぱりもうスポーツができて、背が高くて、で、もうスポーツ刈り、ショートカットだったんですよ、ベリーショートみたいな。とにかくモテてて、やっぱりファンレターだったりとか、あとバレンタインも結構もらったりしましたね」と明かした。

「クラスの中にもいたんですよ、私のことが大好きな子が。なんかちょっと目が合うともう顔真っ赤で“キャー！”みたいな」と笑った。

続けて「私もやっぱり中学時代は高校の先輩に凄い憧れていて」と大山さん。「ファンレター渡しに行ったり、体育祭で鉢巻きもらったり。あと時間割ちゃんメモして、“何時にここ通る”みたいなのを把握して待ち伏せているみたいな」ともらすと、上田は「だいぶ怖いですよ」とツッコミ。大山さんも「怖いですけどね」と苦笑した。