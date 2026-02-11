ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間11日夜から12日早朝にかけての大会6日目が行われる。

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会の過去最多メダル「18」超えを狙う

スノーボード・男子ハーフパイプの前回王者・平野歩夢（27、TOKIOインカラミ）が直前の大けがを乗り越え、いよいよ予選に臨む。ここまでスノーボードは男子ビッグエアで木村葵来（21、ムラサキスポーツ）が金メダル、木俣椋真（23、YAMAZEN）が銀メダル。さらに女子ビッグエアで村瀬心椛（21、TOKIOインカラミ）がスノーボード女子史上初の金メダルを獲得した。好調なスノボ陣にハーフパイプ勢が続けるのかに期待。



スキー ノルディック複合／個人ノーマルヒル

ジャンプとクロスカントリーの成績で順位を決めるノルディック複合。2006年のトリノ大会から6大会連続出場の渡部暁斗（37、北野建設SC）や山本涼太（28、長野日野自動車SC）、谷地宙（25、日本航空）が出場。今季での引退を表明している渡部は五輪で4個のメダルを獲得しており、最後の五輪に向けて「オリンピックの本番で奇跡が起こせるように」と話している。

スノーボード／男女ハーフパイプ・予選

前回王者・平野歩夢を筆頭に、戸塚優斗（24、ヨネックス）、平野流佳（23、INPEX）、山田琉聖（19、専門学校JWSC）が表彰台独占を目指す。また女子も前回銅の冨田せな（26、宇佐美SC）や昨季W杯女王の小野光希（21、BURTON）、16歳コンビの工藤璃星（TOKIOインカラミ）&清水さら（TOKIOインカラミ）らが表彰台を狙う。

スキー フリースタイル／女子モーグル・予選2回目、決勝

女子モーグルは予選2回目と決勝が行われる。予選1回目で5位に冨高日向子（25、多摩大学スキークラブ）、7位に中尾春香（24、佐竹食品）が10位以内に入り直接決勝へ。2回戦には柳本理乃（25、愛知ダイハツ株）、藤木日菜（24、武庫川女子大学）の初出場組が挑む。



【大会6日目 日本選手の主な出場種目】

11日 スキー ノルディック複合／個人ノーマルヒル・ジャンプ〜 クロスカントリー

11日 スノーボード／女子ハーフパイプ・予選

11日 スキー フリースタイル／女子モーグル・予選2回目〜決勝

12日 スピードスケート／男子1000m

12日 スノーボード／男子ハーフパイプ・予選



※写真は左から五輪練習会場での平野歩夢選手、渡部暁斗選手